Zadłużenie seniorów liczone w miliardach. Ujawniono kwotę

To jest ulubiona marka Polaków. Rekordowy wynik sprzedaży, wyprzedziła Volkswagena

Wzrost średniego zadłużenia seniorów

Jak poinformował Krajowy Rejestr Długów, zaległości osób w wieku emerytalnym, czyli kobiet powyżej 60. roku życia i mężczyzn powyżej 65 lat, w ciągu ostatniego roku zmalały z 6,55 mld zł do 5,65 mld zł. Oznacza to, że łączne zadłużenie seniorów zmalało w ciągu ostatniego roku o 903,2 mln zł. Zmniejszyła się również liczba dłużników widniejących w bazie danych KRD z 349,1 tys. w styczniu ub.r. do 296,3 tys. obecnie.

KRD podkreślił, że odnotowano z kolei wzrost średniego zadłużenia - jeszcze w styczniu ub.r. było to 18,8 tys. zł, teraz 19 tys. zł. "Oznacza to, że pogorszyła się kondycja finansowa tych dłużników, którzy już wcześniej byli notowani w KRD" - wytłumaczono.

Jakie formy zadłużenia seniorów?

Zdecydowaną większość długów emerytów (3,93 mld zł), jak poinformowano, przejęły fundusze sekurytyzacyjne, które odkupiły je od pierwotnych wierzycieli, głównie banków. Emeryci mają też dużą kwotę do oddania administracji państwowej i samorządowej – 1,01 mld zł, a także instytucjom finansowym – bankom, firmom pożyczkowym i ubezpieczeniowym, wobec których zalegają z sumą 489,2 mln zł. Z kolei 77,4 mln zł to niezapłacone czynsze za mieszkania. Konta emerytów obciążają też zaległości wobec operatorów komórkowych oraz dostawców internetu i telewizji – 61,4 mln zł, jak również wobec dostawców energii – 34,4 mln zł.

Zgodnie z danymi KRD, większość zadłużonych seniorów stanowią kobiety – 155,8 tys., podczas gdy mężczyzn jest 140 tys. Jednak to panowie odpowiadają za wyższy łączny dług, który sięga 2,98 mld zł, w porównaniu do 2,67 mld zł zadłużenia pań. Na nich przypada również większe średnie zobowiązanie – 21,2 tys. zł na osobę wobec 17,1 tys. zł u kobiet.

QUIZ PRL. Od propagandy do popkultury. Sprawdź, jak dobrze znasz hasła i powiedzenia z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Dokończ hasło propagandowe: "Program partii – programem..." Kraju Narodu Polski Sprawiedliwości Następne pytanie