Zakaz rejestracji aut spalinowych. Polski rząd zabiera głos

Rada UE przyjęła we wtorek rozporządzenie określające bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Regulacja zakłada 100 proc. redukcji emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych pojazdów po 2035 roku.

"Polska głosowała przeciw zakazowi rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku – powiedziała minister klimatu i środowiska. Anna Moskwa dodałam że rozwiązanie to "nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją, a wyłącznie z indywidualnymi celami niektórych państw". - Naszym zdaniem czynnikiem decydującym o wyborze technologii na kolejne dziesięciolecia powinien być rynek i społeczeństwa, a nie przymus UE - stwierdziła szefowa resortu. Do sprawy odniósł się również premier Mateusz Morawiecki. "Na moje polecenie minister Anna Moskwa zagłosowała przeciw zakazowi sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 r." - napisał we wtorek na Twitterze premier.

Przyjęcie przepisów - które de facto oznaczają zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikiem spalinowym od 2035 roku - stanęło w ostatnich tygodniach pod znakiem zapytania po tym, jak Niemcy zgłosiły sprzeciw, domagając się wyjątku dla tzw. e-paliw. W wyniku negocjacji prowadzonych przez Berlin i Brukselę do rozporządzenia dodano punkt dotyczący tej kwestii. Komisja Europejska zobowiązała się w nim do przedstawienia wniosku w sprawie rejestracji pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 po 2035 r.

W 2026 r. KE dokona szczegółowej oceny postępów w osiąganiu celów 100 proc. redukcji emisji oraz ewentualnej potrzeby ich przeglądu.

Na moje polecenie minister @moskwa_anna zagłosowała przeciw zakazowi sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 r.Dziękuję Pani Minister. https://t.co/pLCMmWvFkX— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 28, 2023

