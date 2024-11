Zakaz sprzedaży e-papierosów. Nowy termin zakazujący sprzedaży wszystkich rodzajów e-papierosów

Średnia krajowa płaca w górę. Coraz bliżej do 9 tys. zł

Jakie zakazy w planach? Beznikotynowe e-papierosy zakazane dla nieletnich

Zarówno minister Leszczyna, jak i jej zastępcy, składali w ostatnich miesiącach szereg deklaracji na temat przygotowania przepisów, które ograniczą spożycie używek. Na razie resort przygotował projekt zmian w tzw. ustawie tytoniowej, przewidujący zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny dla osób poniżej 18. roku życia oraz zakaz dodawania do nowatorskich wyrobów tytoniowych aromatów. Powstać mają też przepisy zakazujące wprowadzania do obrotu i handlu woreczków z nikotyną syntetyczną.

Mocne sygnały zwiastujące zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów

Belgia niedawno stała się pionierem postulującym zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Możliwe, że tą drogą pójdzie też Polska.

- E-papierosy to nie samo dobro, jak sądziliśmy na początku, są równie toksyczne co zwykłe papierosy, tylko działają na innej zasadzie. Wraz z innymi posłami postulujemy zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Ministerstwo Zdrowia planuje projekt ustawy w tej sprawie. Mamy nadzieję, że przejdzie on w Sejmie – deklaruje cytowana przez warszawa.wyborcza.pl posłanka KO, prof. Alicja Chybicka.

- Nie ma żadnych przeszkód prawnych, ani tym bardziej zakazów wynikających z prawa europejskiego, aby wprowadzić całkowity zakaz sprzedaży e-papierosów – podkreśla cytowana przez prawo.pl mec. Fortak-Karasińska.

Jednorazowe e-papierosy najbardziej atrakcyjne dla młodzieży

Instytut Badań Społecznych i Rynkowych opracował badanie na temat korzystania z wyrobów nikotynowych. Jaki produkt nikotynowy jest najbardziej atrakcyjny dla ludzi młodych? Młodzież wskazuje przede wszystkim na jednorazowe e-papierosy (37 proc.), na drugim miejscu stawia podgrzewacze tytoniu (26 proc.).