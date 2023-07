Zakaz sprzedaży papierosów Polsce! Ważna deklaracja... zniknęła ze strony

W Polsce do 2030 roku będzie całkowity zakaz palenia? Informacje zniknęły ze strony GOIS

Jak dowiedział się portalspozywczy.pl od Szymona Cienkiego rzecznika GIS, zniknięcie ze strony inspektoratu daty granicznej projektu (2030 rok) wynika z m.in. z pandemii COVID-19, która opóźniła realizację planu. Jak dodał, założenia strategii endgame zostały ogłoszone w Polsce w 2019 roku zgodnie z założeniem Światowej Organizacji Zdrowia. Zmiana ma na celu zmniejszyć odsetek palaczy.

Tym razem jak dodaje rzecznik GIS, zmieniła się rzeczywistość i zwiększyła się liczba palących. Dlatego - jak stwierdził - pomysł ograniczenia liczby palaczy trzeba zmodyfikować i na ten moment temat jest nieaktualny. Jednak najwcześniej w przyszłym roku mają zacząć się prace nad innymi programami i projektami, które mają zmniejszyć odsetek osób palących.

Zakaz palenia to kwestia lat?

Jak wynika z raportu Polskiej Akademii Nauk w Polsce pali co trzecia osoba, 28,8 proc. dorosłych Polaków (30,8 proc. mężczyzn i 27,1 proc.) kobiet. Celem strategii endgame jest eliminacja odsetka palących do 5 proc.

Strategię endgame, która ma całkowicie wyeliminować tytoń ze społeczeństwa ogłosiły również inne państwa. W Holandii regulacje wejdą w życie już od 1 lipca 2024 roku. Z kolei eliminację palenia papierosów do 2025 roku zapowiedziały Nowa Zelandia, Irlandia i Szwecja, do 2030 roku Finlandia i Dania, do 2034 roku Szkocja, a do 2035 roku Kanada.

