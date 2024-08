Zakaz sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych. Kiedy przepisy wejdą w życie?

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Zakaz sprzedaży węgla opałowego od tego terminu!

Rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zakłada stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących paliw stałych, w tym pełny zakaz sprzedaży wybranych rodzajów węgla dla gospodarstw domowych od 1 lipca 2029 roku. W uzasadnieniu projektu czytamy, że zakaz ma dotyczyć sortymentów węgiel kostka, węgiel orzech, węgiel groszek i węgiel miał.

- Będą natomiast wprowadzane do obrotu paliwa sortymentu orzech i groszek przeznaczone dla klasowych urządzeń grzewczych, których parametry jakościowe są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 303-5 (tj.: zawartość popiołu na poziome do 7 proc., zawartość opałowa od 26 MJ/kg; zawartość wilgoci całkowitej do 11 proc.) - czytamy w uzasadnieniu.

Przepisy mają wchodzić stopniowo, aby przygotować producentów na dostosowanie się do nowych przepisów. Zgodnie z wymogami, w paliwach stałych ma znajdować się maksymalna zawartość siarki i wilgoci - w przypadku węgla kostki, orzecha, groszka i miału.

Oprócz zakazu, wymóg zmian nazw węgla

Zmienią się także nazwy sortymentów węgla. Do końca 2029 roku sformowałowania "kęsy, kostka, kostka I, kostka II" mają być zastąpione nazwą "węgiel kostka". Z kolei sformułowania węgiel orzech ma zastąpić "orzech, orzech I, orzech II", z kolei w przypadku nazw "groszek, groszek I, groszek II, ekogroszek, groszek plus", zastąpione zostaną nazwą "węgiel groszek". Ponadto zamiast nazwy "ekomiał, miał plus" zostanie "węgiel miał", a zamiast "antracyt" będzie węgiel.

Z kolei 30 czerwca 2029 roku ma być datą końcową stosowania wymagań jakościowych dla węgla kamiennego, brykietów lub peletów.

Przepisy mają na celu choćby zapobieganiu "greenwashingu", czyli przedstawiania produktów, jako przyjazne środowisku (nawet jeśli takie nie są). Zakaz sprzedaży węgla ma być strategią Polski na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i dostosowanie polityki energetycznej do celów klimatycznych Unii Europejskiej.