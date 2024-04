Zakupy w kratkę. Jak będą czynne sklepy w majówkę?

Zakupy w majówkę. Godziny otwarcia sklepów

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, w środę 1 maja i w piątek 3 maja sklepy są zamknięte. Z kolei najbliższa niedziela nie jest niedzielą handlową. W dni objęte zakazem handlu mogą być otwarte mniejsze sklepy prowadzone osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który pracuje we własnym imieniu i na własny rachunek. Decyzję o godzinach podejmują ich właściciele. Jak pracują sklepy w pozostałe dni majówki?

Wtorek (30 kwietnia) i czwartek (2 maja)

Z informacji przekazanych redakcji biznesowej tvn24.pl przez sieci handlowe wynika, że we wtorek (30 kwietnia) i czwartek (2 maja) większość sklepów będzie otwartych w standardowych godzinach dla tych dni tygodnia. Wyjątkami są sieci Biedronka, Netto oraz Dino.

Biedronka już od 29 kwietnia wydłużyła godziny pracy sklepów. Ponad 3500 placówek na terenie całego kraju będzie czynnych do godziny 22.00 i dłużej - podało biuro prasowe sieci. Sklepy Netto będą czynne do 23.00, poza sklepami zlokalizowanymi w galeriach handlowych. Są to wydłużone godziny otwarcia, sklepy Netto z reguły są czynne w godzinach 6-22. Dłużej otwarte będą też sklepy Dino. Zakupy w sklepach sieci będzie można zrobić do godziny 23.00, a nie 22.30 jak zazwyczaj.

Godziny zamknięcia sklepów w dniach 30 kwietnia i 2 maja:

Biedronka: 22.00 i dłużej,

Lidl: 22.00,

Dino: 23.00,

Carrefour: 22.00 lub 23.00 w zależności od lokalizacji,

Auchan: 22.00,

Netto: 23.00,

Kaufland: 22.00 (184 sklepy), 23.00 (61 marketów),

Aldi: 22.00,

Żabka: 23.00.

Weekend (4-5 maja)

W sobotę, 4 maja sklepy będą otwarte w standardowych godzinach. Z kolei najbliższa niedziela, 5 maja będzie objęta zakazem handlu, sieci handlowe i sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte.

QUIZ PRL. Zakupy w Polsce Ludowej. Wyzwanie dla łowców okazji i kolejkowiczów! Pytanie 1 z 15 W PRL papier toaletowy można było wymienić za makulaturę. Ile kilogramów makulatury można było wymienić na jedną rolkę papieru? 1 kg 5 kg 10 kg Dalej