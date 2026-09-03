Nowy teleturniej nakręcą w sklepie

To nowy, nietypowy teleturniej, w którym nie trzeba siedzieć w studiu. Zamiast scenografii są sklepowe półki, zamiast przygotowanych produktów – towar dostępny w sklepie, a zamiast spokojnego gotowania – wyścig z czasem i budżetem.

„SuperMarket Chef” od 4 września będzie można oglądać na antenie Super Polsatu.

Najpierw zakupy, potem gotowanie

Zasady są proste, ale łatwo nie będzie. Uczestnicy programu będą wyłaniani spośród klientów robiących zakupy w sklepach Netto. Po otrzymaniu zadania kulinarnego ruszą między półki.

Na zakupy będą mieli maksymalnie 80 zł. Muszą za tę kwotę wybrać produkty dostępne w sklepie, a następnie w ograniczonym czasie przygotować z nich własne danie.

Liczyć się będzie nie tylko smak. Uczestnicy będą musieli szybko podejmować decyzje, pilnować budżetu i wykazać się kreatywnością.

Jury oceni dania

Gotowe potrawy trafią pod ocenę jury. W jego skład wchodzą prowadzący program Jurek Sobieniak i Mateusz Guncel, a także dwóch pracowników Netto.

Ich zadaniem będzie nie tylko ocenianie kulinarnych popisów. Pracownicy sieci mają również dobrze znać sklepowy asortyment oraz potrzeby klientów.

– Nasi ludzie to ambasadorzy marki, znający swoich klientów, ich wybory i potrzeby – mówi Anna Paszt, Chief Marketing and Sustainability Officer w Netto Polska na łamach portalu dlahandlu.pl.

Sklep zamiast telewizyjnego studia

Największą ciekawostką programu jest miejsce, w którym odbywa się rywalizacja. Nie jest to tradycyjne studio telewizyjne. Cała akcja dzieje się w prawdziwym sklepie Netto.

Uczestnicy korzystają wyłącznie z produktów, które znajdą na sklepowych półkach. Zakupy stają się więc częścią konkurencji, a zwykły sklep – sceną kulinarnego show.

Format łączy w sobie elementy teleturnieju, programu kulinarnego i reality show.

Co można ugotować za 80 zł?

Twórcy programu chcą pokazać, że smaczny i wartościowy posiłek nie musi kosztować fortuny ani wymagać wielu godzin spędzonych w kuchni.

Prowadzący będą podpowiadać widzom, jak komponować zbilansowane posiłki, jak ograniczać marnowanie jedzenia oraz jak zwiększyć udział warzyw i owoców w codziennej diecie.

Dla widzów może to być również źródło pomysłów na obiady i kolacje przygotowywane z produktów, które można znaleźć podczas zwykłych zakupów.

Start już 4 września

Pierwszy odcinek „SuperMarket Chef” zostanie wyemitowany w piątek 4 września o godz. 18:30 na antenie Super Polsatu.

Później będzie można go oglądać także na innych antenach, m.in. Polsatu i Polsat Cafe.

Nowy format ma być połączeniem kulinarnej rywalizacji i codziennych zakupów. Tym razem jednak zwykłe wejście do sklepu może skończyć się walką o zwycięstwo.

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