Zakupy za 80 zł i wyścig z czasem. Nowy teleturniej nakręcą w sklepie

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-09-03 14:44

Wchodzisz do sklepu i robisz codzienne zakupy, gdy nagle ktoś proponuje ci udział w teleturnieju. Dostajesz maksymalnie 80 zł, biegniesz między sklepowymi półkami, wybierasz produkty, a potem musisz z nich ugotować danie. Wszystko pod presją czasu i czujnym okiem jury. Taki nietypowy kulinarny program już 4 września zadebiutuje w telewizji.

Sklepy Zakupy
Autor: Wygenerowane przez AI Wózek sklepowy wypełniony po brzegi produktami spożywczymi, takimi jak banany, pomarańcze, chleb, jajka, butelki z oliwą, makaron, płatki owsiane i sałata, stojący w alei supermarketu. Zdjęcie ilustruje promocje i weekendowe okazje na zakupy w Lidlu i Biedronce, o których można przeczytać na Super Biznes.

Nowy teleturniej nakręcą w sklepie

To nowy, nietypowy teleturniej, w którym nie trzeba siedzieć w studiu. Zamiast scenografii są sklepowe półki, zamiast przygotowanych produktów – towar dostępny w sklepie, a zamiast spokojnego gotowania – wyścig z czasem i budżetem.

„SuperMarket Chef” od 4 września będzie można oglądać na antenie Super Polsatu.

Najpierw zakupy, potem gotowanie

Zasady są proste, ale łatwo nie będzie. Uczestnicy programu będą wyłaniani spośród klientów robiących zakupy w sklepach Netto. Po otrzymaniu zadania kulinarnego ruszą między półki.

Na zakupy będą mieli maksymalnie 80 zł. Muszą za tę kwotę wybrać produkty dostępne w sklepie, a następnie w ograniczonym czasie przygotować z nich własne danie.

Liczyć się będzie nie tylko smak. Uczestnicy będą musieli szybko podejmować decyzje, pilnować budżetu i wykazać się kreatywnością.

Jury oceni dania

Gotowe potrawy trafią pod ocenę jury. W jego skład wchodzą prowadzący program Jurek Sobieniak i Mateusz Guncel, a także dwóch pracowników Netto.

Ich zadaniem będzie nie tylko ocenianie kulinarnych popisów. Pracownicy sieci mają również dobrze znać sklepowy asortyment oraz potrzeby klientów.

Nasi ludzie to ambasadorzy marki, znający swoich klientów, ich wybory i potrzeby – mówi Anna Paszt, Chief Marketing and Sustainability Officer w Netto Polska na łamach portalu dlahandlu.pl.

Sklep zamiast telewizyjnego studia

Największą ciekawostką programu jest miejsce, w którym odbywa się rywalizacja. Nie jest to tradycyjne studio telewizyjne. Cała akcja dzieje się w prawdziwym sklepie Netto.

Uczestnicy korzystają wyłącznie z produktów, które znajdą na sklepowych półkach. Zakupy stają się więc częścią konkurencji, a zwykły sklep – sceną kulinarnego show.

Format łączy w sobie elementy teleturnieju, programu kulinarnego i reality show.

Co można ugotować za 80 zł?

Twórcy programu chcą pokazać, że smaczny i wartościowy posiłek nie musi kosztować fortuny ani wymagać wielu godzin spędzonych w kuchni.

Prowadzący będą podpowiadać widzom, jak komponować zbilansowane posiłki, jak ograniczać marnowanie jedzenia oraz jak zwiększyć udział warzyw i owoców w codziennej diecie.

Dla widzów może to być również źródło pomysłów na obiady i kolacje przygotowywane z produktów, które można znaleźć podczas zwykłych zakupów.

Start już 4 września

Pierwszy odcinek „SuperMarket Chef” zostanie wyemitowany w piątek 4 września o godz. 18:30 na antenie Super Polsatu. 

Później będzie można go oglądać także na innych antenach, m.in. Polsatu i Polsat Cafe.

Nowy format ma być połączeniem kulinarnej rywalizacji i codziennych zakupów. Tym razem jednak zwykłe wejście do sklepu może skończyć się walką o zwycięstwo.

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