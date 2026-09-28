Biedronka rusza z nową, potężną falą promocji, oferując klientom szeroki wachlarz akcji gratisowych na produkty spożywcze i kosmetyki.

Wśród licznych okazji wyróżnia się hit cenowy, gdzie drugi produkt zamiast 46,99 zł można kupić za zaledwie 5 zł, bez konieczności posiadania karty lojalnościowej.

Dodatkowo czekają na Ciebie promocje typu 1+1, 2+2, a nawet 5+5 gratis, ale warto poznać szczegółowe warunki.

Odkryj, które produkty objęte są niesamowitymi rabatami i jak maksymalnie wykorzystać te wyjątkowe okazje!

Od poniedziałku, 28 września, w Biedronce rusza seria nowych promocji obejmujących zarówno żywność, jak i kosmetyki czy artykuły codziennego użytku. Sieć postawiła przede wszystkim na akcje wielosztukowe. W zależności od produktu będzie można dostać drugie, dwa, trzy, a nawet pięć opakowań gratis. Pojawią się również oferty, w których cena drugiej sztuki spada do symbolicznej złotówki lub 5 zł.

Trzeba jednak uważać na warunki. Część promocji jest dostępna dla wszystkich kupujących, natomiast przy innych konieczne będzie zeskanowanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Biedronka kusi promocjami. Kawa i jogurty gratis

Promocyjny tydzień zacznie się mocnym uderzeniem. W poniedziałek, 28 września, posiadacze karty Moja Biedronka będą mogli skorzystać z akcji 1+1 gratis na kawę mieloną Dallmayr Classic Intense 500 g. Tego samego dnia promocją 2+2 gratis zostaną objęte wszystkie jogurty typu skyr.

We wtorek, 29 września, łowcy promocji ponownie powinni zwrócić uwagę na półkę z kawą. Tym razem w akcji 1+1 gratis znajdzie się kilogramowa kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. Z kartą Moja Biedronka przeceniony zostanie również ser żółty Gouda Światowid w plastrach. Kilogram zamiast 29,89 zł ma kosztować 15,99 zł.

Środa, 30 września, przyniesie kolejne okazje. Kawa rozpuszczalna Nescafé Classic 200 g będzie dostępna w promocji 1+1 gratis, natomiast w przypadku jaj ściółkowych Moja Kurka w opakowaniach po 10 sztuk za drugie opakowanie zapłacimy 1 zł.

Z 46,99 zł do 5 zł. Ta promocja może przyciągnąć klientów

Jedna z najmocniejszych ofert nie dotyczy jednak żywności. Biedronka mocno przeceni drugą sztukę odżywki do włosów Pantene o pojemności 800 ml. Regularna cena produktu wynosi 46,99 zł, natomiast za drugie opakowanie trzeba będzie zapłacić tylko 5 zł. Co istotne, z tej promocji będą mogli skorzystać wszyscy klienci – karta Moja Biedronka nie będzie potrzebna.

Na kosmetycznych półkach znajdzie się więcej podobnych okazji. Posiadacze karty lojalnościowej będą mogli kupić drugi flakon wody perfumowanej Made in Lab 100 ml za 5 zł. Z kolei druga maska do włosów Garnier Fructis Hair Food 400 ml będzie kosztować złotówkę. Tyle samo trzeba będzie zapłacić za drugie opakowanie herbaty Lipton Yellow Label zawierające 92 torebki.

Nawet 5+5 gratis. Biedronka dokłada kolejne produkty

Na tym lista promocji się nie kończy. Do środy posiadacze karty Moja Biedronka będą mogli skorzystać z akcji 5+5 gratis na cukier marek Polski Cukier, Diamant, Sweet Family i Królewski. Mleko UHT 3,2 proc. Łaciate i Wypasione zostanie natomiast objęte promocją 3+3 gratis.

Nie wszystkie okazje wymagają uczestnictwa w programie lojalnościowym. Dla wszystkich klientów przewidziano m.in. promocję 2+2 gratis na rogale 7Days i Milka, 1+1 gratis na papier toaletowy Velvet Aloe Vera w opakowaniach po 16 rolek, a także owocowe okazje: 2+2 gratis na kiwi Gold Zespri oraz 1+1 gratis na polskie mini kiwi.

Przed ruszeniem do kasy warto jednak dokładnie sprawdzić zasady konkretnej akcji. Poszczególne promocje mogą obowiązywać tylko przez określony czas lub do wyczerpania zapasów, a przy części z nich przewidziano limity zakupowe na jednego klienta. W przypadku ofert przypisanych do programu Moja Biedronka konieczne będzie również zeskanowanie karty lub aplikacji.

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