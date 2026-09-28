ZUS może sprawdzić, czy rodzina mieszka w Polsce

Dodatkowe wymogi dotyczą osób pobierających 800 plus, które nie mają polskiego obywatelstwa. Przepisy przewidują w ich przypadku kilka warunków, które muszą być spełnione przez cały okres pobierania świadczenia.

Rodzic lub opiekun powinien mieszkać w Polsce razem z dzieckiem, na które przyznano świadczenie. ZUS może sprawdzać tę informację na podstawie danych znajdujących się w różnych rejestrach.

Problem może pojawić się np. wtedy, gdy Straż Graniczna odnotuje wyjazd rodzica lub dziecka z Polski, a w systemie nie będzie informacji o ich powrocie.

Ważna jest aktywność zawodowa

Kolejny warunek dotyczy pracy i ubezpieczenia. Osoba pobierająca świadczenie powinna podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

ZUS może więc sprawdzić swoje rejestry, a także dane KRUS. Jeżeli nie znajdzie informacji potwierdzających zgłoszenie rodzica do odpowiednich ubezpieczeń, może pojawić się problem z wypłatą 800 plus.

Jeżeli urzędnicy zauważą, że nie ma danych w systemie, nie musi to oczywiście oznaczać, że świadczenie zostało definitywnie odebrane. Może jednak doprowadzić do wstrzymania wypłaty i konieczności wyjaśnienia sytuacji.

Dziecko musi chodzić do szkoły lub przedszkola

ZUS sprawdzi również sytuację dziecka. Chodzi o realizowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki, odpowiednio do wieku.

Informacje na ten temat mogą być weryfikowane w systemie informacji oświatowej.

Jeżeli w systemie zabraknie danych potwierdzających realizowanie obowiązku edukacyjnego, ZUS może wstrzymać wypłatę pieniędzy.

Uwaga na błędy w danych

Problemy mogą wynikać także z pozornie drobnych niezgodności. Chodzi m.in. o dane identyfikacyjne rodzica lub dziecka.

Imię, nazwisko, data urodzenia czy numer PESEL muszą się zgadzać. Rozbieżności w dokumentach i rejestrach mogą sprawić, że ZUS nie będzie w stanie potwierdzić prawa do świadczenia.

Dlatego warto sprawdzić, czy dane podane we wniosku są prawidłowe.

ZUS zatrzymał 800 plus? Można wyjaśnić sprawę

Wstrzymanie wypłaty nie musi oznaczać bezpowrotnej utraty pieniędzy. Jeżeli ZUS nie będzie mógł potwierdzić spełnienia któregoś z warunków, rodzic może zostać poproszony o przedstawienie wyjaśnień lub odpowiednich dokumentów.

Po ich dostarczeniu możliwe jest wznowienie wypłaty, jeśli zostanie potwierdzone, że wymagania są spełnione.

Koniecznie sprawdź konto eZUS

Najważniejsze informacje dotyczące świadczenia znajdują się na koncie osoby składającej wniosek w eZUS. To właśnie tam mogą pojawić się komunikaty ZUS, wezwania do wyjaśnień albo prośby o dostarczenie dokumentów.

Warto więc regularnie zaglądać na swoje konto.

ZUS może wstrzymać wypłatę przede wszystkim wtedy, gdy nie będzie w stanie potwierdzić, że wszystkie wymagane warunki są nadal spełnione. W przypadku osób bez polskiego obywatelstwa szczególne znaczenie mają pobyt rodzica i dziecka w Polsce, aktywność zawodowa rodzica oraz realizowanie przez dziecko obowiązku edukacyjnego.

Cyfryzacja urzędów w Polsce: obecne doświadczenia i strategiczna rola EZD RP do 2035 roku