Załamanie na rynku lokat nadciąga. Fatalne prognozy dla oszczędzających

Szykuje się spadek oprocentowania lokat! Ostatnie chwile na skorzystanie z wysokiego oprocentowanie

W ostatnich dwóch latach mogliśmy umieścić oszczędności na lokatach o oprocentowaniu wysokości ok. 6 proc., a w niektórych przypadkach przekraczających 7 proc. Jak pisze w raporcie Starszy Analityk w Rankomat.pl Michał Ratajczak, obecnie takie oferty są dostępne głównie dla nowych klientów. Wiele wskazuje również na to, że w kolejnych miesiącach będzie o nie co raz trudniej. Problemem mogą być nawet lokaty oprocentowane na 5 proc., a średnie oprocentowanie może spaść do ok. 3 proc. Jak zwraca uwagę Rankomat.pl, że już w listopadzie 2024 roku średnie oprocentowanie lokat wynosiło 3,96 proc.

Powodem takiego spadku jest przewidywany przez banki spadek stóp procentowych. Analitycy BNP Paribas zakładają, że pod koniec roku stopa procentowa NBP zostanie obniżona o 1,75 p.p., więc spadnie do 4 proc. PKO BP zakłada, że z kolei do końca 2026 roku stopy procentowe mogą spaść nawet do 3,5-4 proc.

Co robić z oszczędnościami, gdy spadnie oprocentowanie lokat?

Jak wskazuje ekspert Rankomat.pl Michał Ratajczak, aby nadrobić słabsze oprocentowanie na lokatach warto zacząć korzystać z ulg podatkowych i produktów takich jak IKE, IKZE, czy PPK, które oferują różne dopłaty i ulgi. Nawet jeśli wypłacimy pieniądze wcześniej, to i tak jesteśmy "na plus".

Pod tym kątem najkorzystniejsza "lokata" to PPK. Środki z naszego konta są inwestowane i przynoszą zwolnione z podatku dochodowego zyski, ponadto oprócz naszch wpłat, procent z naszej pensji musi dokładać pracodawca. Np. przy podstawowej wysokości wpłat, za każde wpłacone z 100 zł przez nas, pracodawca dopłaca przynajmniej 75 zł. Ponadto co roku możemy dostawać dopłatę państwa wysokości 240 zł (250 zł w pierwszym roku). Środki możemy wypłacić w pełni przed 60. roku życia, jeśli zrobimy to wcześniej to 30 proc. wpłat pracodawcy trafi do ZUS, ale otrzymamy z powrotem całe nasze wpłaty, pozostałe 70 proc. wpłat pracodawcy i cały wypracowany zysk. Warto jednak pamiętać, że wtedy nasze zyski zostaną obciążone podatkiem Belki.

Z kolei w przypadku IKE jesteśmy zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych, a w IKZE możemy skorzystać z corocznego zwolnienia z podatku dochodowego.

- Te korzyści mogą jednak częściowo zniknąć, jeśli dokonamy wypłaty przed osiągnięciem wieku 60 lat (IKE) lub 65 lat (IKZE). Nawet w takim przypadku korzystamy jednak na odroczeniu zapłaty podatku, co pozwala na naliczanie odsetek od większych kwot niż na standardowych produktach oszczędnościowych - wyjaśnia Michał Ratajczak z Rankomat.pl.

