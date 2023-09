Założyciele OSHEE inwestują w hiperżywność

Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński z OSHEE uważają, że hiperżywność zrewolucjonizuje rynek spożywczy. eatyx ma być przełomem z zakresu nowoczesnego odżywiania i suplementacji. Ma również odpowiadać na kluczowe wyzwania, z jakimi mierzy się społeczeństwo w XXI wieku. Rosnące tempo życia (zwłaszcza w dużych miastach), nadmierna emisja gazów cieplarnianych (także tych pochodzących z produkcji mięsa i nabiału), wzrost cen żywności spowodowany zmianami klimatu i będące ich skutkiem klęski żywiołowe, zanieczyszczenie środowiska i wyjałowienie gleby, przekładające się na spadek jakości żywności, to niektóre z nich.

– W obliczu wielu czynników zewnętrznych racjonalne komponowanie codziennych posiłków, tak aby zaspokajały wszystkie potrzeby organizmu, jest dziś coraz trudniejsze. Produkty eatyx stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych, którzy w realiach współczesnego życia chcą mieć więcej czasu dla siebie i dbać o sylwetkę, nie zapominając przy tym o zdrowym, smacznym odżywianiu oraz potrzebie ochrony planety – mówi Dominik Doliński, jeden z założycieli marki. – eatyx to nie tylko funkcjonalna i bardziej ekologiczna alternatywa klasycznych posiłków czy uzupełniające linię nowoczesne suplementy diety, ale przede wszystkim zupełnie nowa kategoria hiperżywności, która – co powiem z pełnym przekonaniem – zrewolucjonizuje w najbliższych latach rynek spożywczy nie tylko w Polsce, ale i na świecie - dodaje.

W nowy biznes twórców OSHEE, zainwestował jeden z najbogatszych Polaków – Michał Sołowow (właściciel takich spółek jak Synthos, Barlinek czy Cersanit).

eatyx to produkty ze starannie opracowanym, zbilansowanym składem. Każdy z nich zawiera tyle samo składników odżywczych, co tradycyjny posiłek. Ponadto produkty są wzbogacone o witaminy, minerały, probiotyki i adaptogenów (substancji redukujących skutki stresu i antyoksydantów, które przeciwdziałają namnażaniu się wolnych rodników). Zapewniają uczucie sytości od 3 aż do 5 godzin. Klienci wybierać mogą pomiędzy: batonami, posiłkami w formie płynnej (gotowymi do spożycia), a także posiłkami na zimno i na ciepło do samodzielnego sporządzenia w zaledwie kilka minut. Każdy z nich dostępny jest w kilku wariantach smakowych.

– Te pełnowartościowe produkty z powodzeniem mogą być codzienną, przyjazną dla środowiska alternatywą dla klasycznych posiłków. To jednocześnie narzędzie pozwalające działać skutecznie tam, gdzie przeludnienie, konflikty zbrojne, degradacja środowiska, klęski żywiołowe czy bezprecedensowe susze powodujące brak wody – mówi Dariusz Gałęzewski.

Uzupełnieniem linii eatyx są suplementy diety w formie boosterów i kapsułek, będące codziennym wsparciem organizmu. Firma, w kooperacji z jednym z koncernów medycznych, planuje wprowadzić również kategorię żywności medycznej.