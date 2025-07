Wzrost objętości prawa w pierwszym półroczu 2025 roku

Z raportu firmy Grant Thornton, o którym pisze „Rzeczpospolita”, wynika, że w pierwszym półroczu 2025 roku w Polsce uchwalono aż 6,1 tysiąca stron nowych przepisów. To zatrważający wzrost o 46 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Po rekordowym roku 2023, kiedy to objętość wydanych aktów prawnych osiągnęła niemal 35 tysięcy stron, rok 2024 przyniósł wyraźny trend spadkowy. Aktywność rządu i parlamentu zaowocowała spadkiem do poziomu poniżej 15 tysięcy stron. Jednak najnowsze dane wskazują na to, że ten pozytywny trend może zostać odwrócony. Eksperci Grant Thornton prognozują, że objętość wydanych w 2025 roku aktów prawnych może sięgnąć niemal 21 tysięcy stron.

Nowego prawa przybywa przez deregulację?

Paradoksalnie, to właśnie trwająca wielka akcja deregulacyjna rządu może być głównym motorem napędowym tego wzrostu. Chociaż celem deregulacji jest uproszczenie rozmaitych procedur, to jednak wymaga to uchwalenia znacznej ilości ustaw. Rząd informuje, że dotychczas skierował do Sejmu 68 ustaw zawierających 134 merytoryczne zmiany. A to dopiero początek, ponieważ rządowi prawnicy pracują nad kolejnymi 87 zmianami deregulacyjnymi.

- Choć w najbliższych miesiącach można się spodziewać sporej fali nowych przepisów, to najważniejsze jest, aby były one czytelne – zaznacza ekspert.

W 2025 roku rząd rozpoczął szeroko zakrojony projekt deregulacji, mający na celu uproszczenie przepisów i odciążenie obywateli oraz przedsiębiorców. Początkowo jedną z twarzy inicjatywy był szef InPostu Rafał Brzoska. Inicjatywa zakładała m.in. likwidację zbędnych procedur administracyjnych, uproszczenie zezwoleń oraz skrócenie czasu rozpatrywania spraw urzędowych. Celem było przyspieszenie rozwoju gospodarczego i zwiększenie efektywności instytucji publicznych.

Debata: Akcja deregulacja w mieszkalnictwie