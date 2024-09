Koniec z pracą urzędów od 8 do 16. Co się zmieni?

Kto może otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, należy spełnić jeden z dwóch warunków:

Ukończenie 75. roku życia: W tym przypadku ZUS przyznaje świadczenie automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji: Osoby, które nie ukończyły 75 lat, ale są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego życia, również mogą ubiegać się o dodatek. W tym przypadku niezbędne jest złożenie wniosku do ZUS wraz z zaświadczeniem lekarskim OL-9, potwierdzającym stan zdrowia.

Uwaga! Prawo do dodatku pielęgnacyjnego wygasa, jeśli osoba uprawniona przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez ponad dwa tygodnie w miesiącu.

Kim jest osoba niezdolna do pracy?

Niezdolność do pracy oznacza całkowitą lub częściową utratę zdolności do wykonywania pracy zarobkowej na skutek trwałego naruszenia stanu zdrowia. Osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne musi wykazać całkowitą niezdolność do pracy, czyli brak możliwości wykonywania jakichkolwiek czynności zarobkowych.

Czym jest niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji to stan, w którym osoba wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak utrzymanie higieny osobistej, poruszanie się, przygotowywanie posiłków czy załatwianie codziennych spraw.

Ważne! O niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS, a o niezdolności do samodzielnej egzystencji odpowiednia komisja.

Jedno świadczenie – jeden wybór

Jeżeli ZUS przyznał seniorowi dodatek pielęgnacyjny, to traci on prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminę (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można otrzymywać obu świadczeń jednocześnie. W przypadku przyznania dodatku pielęgnacyjnego z ZUS należy niezwłoczne poinformowanie właściwego urzędu gminy o zaistniałej sytuacji.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Od 1 marca 2024 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 330,07 zł brutto (290,46 zł netto). Kwota ta jest waloryzowana co roku, co oznacza, że może ulec zmianie.

Dodatek pielęgnacyjny jest formą wsparcia finansowego dla osób, które potrzebują dodatkowej pomocy. ZUS ułatwia dostęp do tego świadczenia, zwłaszcza seniorom powyżej 75. roku życia. Jeśli spełniasz warunki, warto sprawdzić, czy przysługuje Ci to dodatkowe wsparcie.

