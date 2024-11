Zapadła decyzja. Snusy będą zakazane

Całkowity zakaz snusów. Eksperci wskazują na alternatywne rozwiązanie

"Chcemy wprowadzić całkowity zakaz ich sprzedaży. Chciałabym, żeby projekt był gotowy jeszcze w tym roku" - mówiła wówczas.

W piątek ministra była pytana w TVP Info o snusy nikotynowe, którą są w Polsce stosowane przez młodzież. Snusy to woreczki z dawką nikotyny większą, niż w zwykłym papierosie, umieszcza się je w jamie ustnej, między wargą a dziąsłem, gdzie substancje są uwalniane. Minister Leszczyna przyznała, że "jest to problem".

"Tradycyjne snusy to jest woreczek z tytoniem. Jest on zakazany w dyrektywie unijnej i u nas też jest zakazany. (...) Mówimy o woreczkach z syntetyczną nikotyną, które znowu się pojawiły. W ustawie, nad którą pracujemy, będą one zakazane, bo to może być tylko produkt medyczny" - powiedziała Leszczyna. "Nikotyna jest na przykład w gumie do żucia, która jest produktem medycznym, sprzedawanym tylko w aptekach" - dodała.

Dopytywana, kiedy Sejm zajmie się projektem ustawy, szefowa MZ powiedział że wiele zależy od konsultacji. "Proces legislacyjny po prostu trwa" - powiedziała. Powtórzyła jednak, że "woreczki z syntetyczną nikotyną będą zakazane".

Jak już informowaliśmy w "SE" przykład snusów pokazuje jaskrawo, jak niekonsekwentny jest rząd w walce z nałogiem nikotynowym i jednoczesną troską o budżet państwa. Z jednej strony podnosi rokrocznie akcyzę na tradycyjne wyroby tytoniowe, jednocześnie nie opodatkowując w ogóle saszetek z nikotyną. Wniosek jest prosty. Palacze przerzucą się na tańszą alternatywę, a rosnące ceny papierosów systematycznie przyczynią się do zwijania branży tytoniowej, która przynosi kilka miliardów złotych do budżetu z tytułu podatków oraz zapewnia 600 tysięcy miejsc pracy. Warto zaznaczyć, że rynek wyrobów tytoniowych w Polsce szacowany jest na 27-29 mld zł.

Eksperci wskazują, że po pierwsze należy wprowadzić ustawowe ograniczenie sprzedaży wyłącznie osobom powyżej 18 roku życia. Ponadto należy zablokować sprzedaż internetową tych produktów. Eksperci postulują również ograniczenie stężenia nikotyny w saszetkach do 20 mg na saszetkę.

Marcin Nowacki wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że objęcie saszetek akcyzą pozwoli na kontrolę ich produkcji i sprzedaży przez Krajową Administrację Skarbową, która - jak powiedział - jest jedyną instytucją "będącą w stanie ogarnąć obrót tym wyrobem".