Wybory samorządowe

Zarobki do 1500 zł i wolne od pracy za udział w komisji wyborczej

Wybory to najważniejsze święto demokracji oraz możliwość zarobku jednocześnie. Można humorystycznie podsumować, że obsługa wyborów to praca sezonowa z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Grono osób uprawnionych do zasiadania w komisji wyborczej jest szerokie.