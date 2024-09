Zasiłek losowy dla uczniów z terenów objętych powodzią

Zasiłek losowy dla uczniów

Cały czas mamy powódź w Polsce. Uczniowie z terenów powodziowych mogą otrzymać zasiłek losowy. Możliwość takiego wsparcia daje „Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024”. Zasiłek losowy może być realizowany w kilku formach. Pomoc jest skierowana do rodzin dzieci i uczniów, które poniosły straty w wyniku wystąpienia żywiołu uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że właśnie w takiej sytuacji znalazły się dzieci, których domy zniszczyła powódź. Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych stanowi podstawę do udzielenia dzieciom i uczniom pomocy w formie:

zasiłku losowego na cele edukacyjne;

wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego;

zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Zasiłek losowy mogą otrzymać dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej.

Z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej. Zaś zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia terapeutyczno-edukacyjne organizowane są dla: dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek losowy - jaka kwota i gdzie złożyć wniosek

Ile wynosi zasiłek losowy? Zasiłek losowy dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 1 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 1 540 zł na ucznia. Dopuszczalne jest łączenie obu tych form wsparcia (do łącznej kwoty 2 540 zł).

Wsparcie w postaci zasiłku losowego udzielane jest na wniosek. Wnioski rodziców na formularzu ustalonym przez daną gminę przyjmują właściwi miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania dziecka) wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).

QUIZ PRL. Lektury szkolne w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak miała na imię para głównych bohaterów z powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”? Jaś i Małgosia Staś i Nel Jacek i Agatka Dalej