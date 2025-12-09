Raport branżowy ujawnia, jak nowa strategia cenowa firm pogrzebowych może wpłynąć na rentowność całego sektora

Koniec z zamrożonym zasiłkiem. Na co dokładnie mogą liczyć rodziny?

Od 1 stycznia 2026 roku rodziny w Polsce będą mogły liczyć na wyższe wsparcie w trudnych chwilach. Zasiłek pogrzebowy wzrośnie z dotychczasowych 4 000 zł do 7 000 zł. To pierwsza podwyżka od czternastu lat, która ma na celu dostosowanie świadczenia do rosnących kosztów pochówku. Aby uniknąć sytuacji, w której kwota zasiłku ponownie przestanie odpowiadać realiom rynkowym, ustawa wprowadza coroczny mechanizm waloryzacji. Oznacza to, że od marca 2026 roku świadczenie będzie automatycznie podnoszone, jeśli roczna inflacja przekroczy 5%. Wysokość podwyżki będzie zależała od średniego wzrostu cen towarów i usług. Co ważne, członkowie rodziny zmarłego otrzymają pełne 7 000 zł, bez względu na to, czy udokumentowane przez nich koszty były niższe od tej kwoty.

Zmiany obejmują nie tylko wysokość świadczenia, ale także uproszczenie procedur i przyspieszenie wypłaty pieniędzy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał teraz maksymalnie 14 dni na przekazanie środków, licząc od momentu złożenia kompletnego wniosku. To znaczące skrócenie w porównaniu z dotychczasowym, 30-dniowym terminem. Zasady pozostają jednak inne dla osób lub instytucji spoza najbliższej rodziny, na przykład pracodawcy czy przyjaciela. W takim przypadku otrzymają oni zwrot faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 7 000 zł. Jeśli pogrzeb finansowało kilka osób, kwota zasiłku zostanie podzielona proporcjonalnie do ich wydatków. Wniosek o świadczenie należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci, choć przewidziano wyjątki na wypadek szczególnych okoliczności, jak na przykład późniejsze odnalezienie ciała.

Podwyżka, którą „zjedzą” firmy pogrzebowe? Analitycy studzą entuzjazm

Choć podwyżka jest znacząca, kwota 7 000 zł wciąż nie rozwiązuje w pełni problemu wysokich kosztów ostatniego pożegnania. Z analiz przeprowadzonych w 2025 roku wynika, że średni koszt pogrzebu w Polsce waha się od 11 000 do 14 000 zł. Nowy zasiłek pokryje więc od połowy do około dwóch trzecich całkowitych wydatków. Wiele zależy od regionu, ponieważ ceny usług pogrzebowych znacznie różnią się w zależności od miejsca. Najdrożej jest w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, gdzie koszt ceremonii może sięgnąć 14 300 zł. Z kolei w Rzeszowie czy Lublinie jest on znacznie niższy i wynosi około 8 000 zł. Z perspektywy finansów publicznych, cała operacja będzie kosztować budżet państwa około 2 miliardów złotych rocznie. Szacunki te oparto na danych ZUS za 2024 rok, kiedy to wypłacono świadczenia w związku z około 360 tysiącami zgonów.

Nowe regulacje wywołują również dyskusję wśród ekspertów i przedstawicieli branży. Polska Izba Branży Pogrzebowej uważa, że podwyżka jest krokiem w dobrym kierunku, ale niewystarczającym, i postuluje podniesienie kwoty do co najmniej 8 000 zł. Jednocześnie analitycy rynkowi, między innymi z Warsaw Enterprise Institute, wskazują na pewne ryzyko. Ostrzegają oni, że część firm pogrzebowych, zwłaszcza w regionach o niewielkiej konkurencji, może po prostu podnieść ceny swoich usług, aby „wchłonąć” podwyżkę zasiłku. W takim scenariuszu realna korzyść dla rodzin okazałaby się mniejsza, niż zakładano. Dodatkowe wyzwanie pojawia się na poziomie samorządów. Zwracają one uwagę na możliwe trudności w finansowaniu pochówków osób nieubezpieczonych, szczególnie w mniejszych gminach, gdzie budżety pomocy społecznej są ograniczone.

