Zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4 tys. zł do 7 tys. zł od stycznia 2026 roku

Od marca 2026 roku zasiłek będzie waloryzowany, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.

Członkowie rodziny otrzymają pełną kwotę, osoby spoza rodziny do wysokości faktycznych kosztów

Na złożenie wniosku jest 12 miesięcy od dnia śmierci

Koniec zamrożenia zasiłku pogrzebowego ZUS

Zasiłek pogrzebowy nie był podnoszony od marca 2011 roku. Przez 15 lat pozostawał na poziomie 4 tys. zł, mimo że koszty pochówku znacząco wzrosły. Obecnie średni koszt pogrzebu w Polsce wynosi od 8 do 12 tys. zł.

W 2024 roku ZUS wypłacił blisko 360 tys. zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę 1,44 mld zł. Najwięcej świadczeń trafiło do mieszkańców województwa śląskiego i mazowieckiego.

Ile wyniesie nowy zasiłek pogrzebowy w 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 tys. zł. To podwyżka o 3 tys. zł, czyli 75 proc. więcej niż obecnie. Członkowie rodziny zmarłego otrzymają pełną kwotę niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu.

Osoby spoza rodziny, instytucje i pracodawcy dostaną zasiłek do wysokości poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 7 tys. zł. Jeśli koszty pokryje kilka osób, zasiłek dzieli się proporcjonalnie.

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego od marca 2026

Od 1 marca 2026 roku po raz pierwszy wprowadzono mechanizm waloryzacji zasiłku pogrzebowego. Kwota świadczenia będzie rosła automatycznie, jeśli inflacja w poprzednim roku przekroczy 5 proc.

To ważna zmiana, która zapobiegnie ponownemu zamrożeniu świadczenia na długie lata. Dzięki waloryzacji zasiłek będzie lepiej odpowiadał realnym kosztom pogrzebów.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy ZUS

Zasiłek przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu ubezpieczonego w ZUS lub członka jego rodziny. Do rodziny zalicza się małżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków i wnuki.

Świadczenie mogą otrzymać również pracodawcy, domy pomocy społecznej, gminy, powiaty lub instytucje religijne. Warunkiem jest pokrycie kosztów pogrzebu i złożenie odpowiedniego wniosku.

Jakie wydatki pokrywa zasiłek pogrzebowy

Do kosztów pogrzebu zalicza się wydatki poniesione od śmierci do zakończenia pochówku. Muszą być udokumentowane rachunkami lub fakturami.

Zasiłek nie obejmuje kosztów nagrobka, opłat za złożenie wniosku przez zakład pogrzebowy, kwiatów ani konsolacji. Te wydatki nie są uznawane za bezpośrednio związane z pogrzebem.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy – dokumenty i termin

Na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy jest 12 miesięcy od dnia śmierci. Wniosek Z-12 można złożyć w oddziale ZUS, przesłać pocztą lub przez Platformę Usług Elektronicznych.

Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu, dokument potwierdzający pokrewieństwo oraz rachunki w oryginale lub kopii potwierdzonej przez bank. ZUS może sam pozyskać odpis aktu zgonu z urzędu stanu cywilnego.

Zmiany w zasiłku przy martwym urodzeniu

Od sierpnia 2025 roku zmieniły się przepisy dotyczące zasiłku w przypadku martwego urodzenia. Jeśli nie został sporządzony akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, wystarczy karta zgonu lub zaświadczenie od lekarza bądź położnej.

Wcześniej kobiety po stracie ciąży bez aktu urodzenia nie mogły ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Nowe przepisy ułatwiają dostęp do świadczenia w tej trudnej sytuacji.

