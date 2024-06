Te warunki musisz spełnić, by dostać prawie 1800 zł. Komu ZUS wypłaci pieniądze?

Prawo bankowe zobowiązuje bank do wypłaty środków znajdujących się na rachunku bankowym zmarłego na rzecz osoby, która przedłoży rachunki potwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów. Co ważne, kwota ta nie wchodzi do masy spadkowej po zmarłym.

Do kosztów pogrzebu zaliczamy: koszty przewozu zwłok, zakupu trumny, odzieży żałobnej, miejsca na grób, koszt wzniesienia nagrobka lub remontu nagrobka, w którym zmarły ma zostać pochowany, a także wydatki na urządzenie uroczystości pogrzebowej oraz stypy. Koszty pogrzebu nie powinny być wyższe niż zwyczajowe w danym środowisku.

Bank wypłaci pieniądze w przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz terminowych lokat oszczędnościowych. Wypłata nie może zostać dokonana z rachunku rozliczeniowego, powierniczego ani lokaty terminowej.

Kto może dostać zwrot kosztów pogrzebu?

Do wypłaty środków za koszt pogrzebu może ubiegać się nie tylko osoba fizyczna, ale też osoba prawna. Osoba ta nie musi być małżonkiem zmarłego, jego krewnym, powinowatym czy spadkobiercą. Nie musi być też osobą, której zgodnie z prawem przysługuje prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego. Konieczne jest , aby osoba organizująca pogrzeb udowodniła poniesione przez siebie wydatki. Faktury przedstawione w banku powinny zostać wystawione konkretnie na osobę, która żąda wypłaty środków od banku. Nie może to być zwykły paragon, na którym nie ma bliższych danych dotyczących kupującego. Bank wypłaca pieniądze pod warunkiem, że wcześniej nie zgłosiła się inna osoba żądająca zwrotu wydatków na pochówek.

Ważne!

Jeśli posiadaczem rachunku bankowego, z którego miałaby nastąpić wypłata środków byli wspólnie małżonkowie, to uprawnienie do domagania się zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu nie ma zastosowania.