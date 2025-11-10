Od stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4000 zł do 7000 zł, a od marca 2026 r. będzie waloryzowany przy inflacji powyżej 5%.

Aż 79% Polaków uważa, że obecna kwota 4000 zł jest zbyt niska, co potwierdza szerokie poparcie społeczne dla podwyżki.

Członkowie rodziny zmarłego otrzymają pełną kwotę zasiłku (od 2026 r. 7000 zł) niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu, natomiast osoby spoza rodziny – do wysokości poniesionych wydatków, nieprzekraczającej limitu.

Zasiłek przysługuje temu, kto pokrył koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej w ZUS lub członka jej rodziny, a w 2023 roku wypłacono blisko 360 tys. takich świadczeń.

Zmiany w zasiłku pogrzebowym od 2026 Roku

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które ma na celu pomoc w pokryciu kosztów związanych z organizacją pochówku. Obecnie, od 2011 roku, jego wysokość wynosi 4000 zł. Jednak już od stycznia 2026 roku nastąpi znacząca zmiana – kwota ta wzrośnie do 7000 zł. Od marca 2026 roku wprowadzony zostanie mechanizm waloryzacji zasiłku pogrzebowego. Oznacza to, że w sytuacji, gdy inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc., kwota świadczenia zostanie odpowiednio podwyższona. To istotne zabezpieczenie, które ma na celu utrzymanie realnej wartości wsparcia finansowego w obliczu rosnących cen.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego spotyka się z szerokim poparciem społecznym. Potwierdzają to wyniki sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla tygodnika „Wprost”. Zapytano w nim uczestników o to, jaka powinna być wysokość świadczenia. Aż 79 proc. ankietowanych uznało, że dotychczasowa kwota 4000 zł jest zbyt niska i powinna zostać zwiększona. Jedynie 12,3 proc. badanych było zdania, że obecna kwota jest wystarczająca. Marginalny odsetek, bo zaledwie 2,6 proc., opowiedział się za obniżką, a 1,4 proc. za całkowitą likwidacją zasiłku. Blisko 5 proc. respondentów nie miało zdania w tej kwestii.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

ZUS precyzyjnie określa, kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Członkom rodziny zmarłego przysługuje pełna kwota zasiłku pogrzebowego – 4 tys. zł do końca 2025 r., a od 2026 r. – 7 tys. zł – niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Oznacza to, że bliscy zmarłego otrzymają pełną kwotę świadczenia, niezależnie od tego, ile faktycznie wyniosły koszty pogrzebu.

W przypadku osób spoza rodziny, które pokryły koszty pogrzebu, zasady są nieco inne. Świadczenie wypłacane jest do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, ale nie może przekroczyć obowiązującego limitu. Jeśli koszty pogrzebu ponosi kilka osób lub instytucji, zasiłek dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych przez nich wydatków.

Przykładowo: Jeśli na pogrzeb łącznie wydano 10 000 zł, a dwie osoby spoza rodziny wydały odpowiednio 3000 zł i 7000 zł, czyli 30 i 70 proc., pierwsza osoba otrzyma wówczas 1200 zł (30 proc. z 4000 zł), a druga 2800 zł (70 proc. z 4000 zł).

Zasiłek przysługuje temu, kto pokrył koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej w ZUS (pracownik, emeryt, rencista) lub członka jej rodziny. Do rodziny zalicza się m.in. małżonka, rodziców, dzieci (własne, przysposobione, z rodziny zastępczej), rodzeństwo, dziadków, wnuki czy osoby pod opieką prawną. Świadczenie mogą też otrzymać pracodawca, DPS, gmina, powiat lub instytucja religijna, jeśli pokryły koszty pogrzebu – przypomina ZUS.Ważne jest, aby pamiętać, że zasiłek pogrzebowy nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z pogrzebem. ZUS podkreśla, że kosztami pogrzebu są udokumentowane rachunkami koszty powstałe od chwili śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek, do chwili zakończenia pochówku. Nie mogą zatem być to koszty, które nie zostały poniesione bezpośrednio na pochówek, czyli np. koszty nagrobka, koszty pobieranej przez zakład pogrzebowy opłaty za złożenie w oddziale ZUS wniosku o zasiłek, czy koszty stypy.

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że w zeszłym roku wypłacono prawie 360 tys. zasiłków pogrzebowych, na łączną kwotę 1 440 mln zł. Najwięcej zasiłków wypłacono w woj. śląskim i mazowieckim (odpowiednio 50,5 i 48,7 tys.).

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025