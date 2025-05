i Autor: Marcin Gadomski/ Super Express, Shutterstock

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7000 zł? Sejm zajmie się projektem

Koszty pogrzebu w Polsce wciąż rosną, a zasiłek pogrzebowy od lat stoi w miejscu. Czy rząd spełni obietnicę i podniesie zasiłek pogrzebowy do 7000 zł? Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy, która przewiduje także coroczną waloryzację świadczenia. Sprawdź, co to oznacza dla Twojego portfela!

Sejm zajmie się projektem podwyższenia zasiłku pogrzebowego do 7000 zł Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się debata nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kluczową zmianą, jaką zakłada projekt, jest podwyższenie zasiłku pogrzebowego z obecnych 4000 zł do 7000 zł. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące koszty związane z organizacją pochówku i ma na celu realne wsparcie finansowe dla rodzin w trudnym czasie. Projektodawcy argumentują, że obecna kwota zasiłku jest niewystarczająca i nie była waloryzowana od ponad dekady, co powoduje, że w znacznym stopniu odbiega od rzeczywistych wydatków związanych z pogrzebem. Szczegóły projektu: waloryzacja zasiłku pogrzebowego i nowa kwota Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS precyzuje, że nowa kwota zasiłku pogrzebowego ma wynosić 7000 zł. Co więcej, przewidziano mechanizm corocznej waloryzacji tego świadczenia. Waloryzacja zasiłku pogrzebowego ma następować co roku, od 1 marca, pod warunkiem, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku przekroczy poziom 105 (czyli 5% inflacji). Oznacza to, że jeśli inflacja w danym roku przekroczy 5%, zasiłek pogrzebowy zostanie podwyższony o procent odpowiadający ogłoszonemu wskaźnikowi inflacji. Zaktualizowana kwota świadczenia będzie obowiązywać od marca każdego roku. Istotne jest, że wysokość zasiłku będzie ustalana na dzień śmierci osoby, której pogrzeb został sfinansowany. Uzasadnienie zmian: dlaczego podwyższenie zasiłku pogrzebowego jest ważne? Podwyżka zasiłku pogrzebowego była jedną z kluczowych obietnic wyborczych obecnej koalicji rządzącej. Znalazła się ona wśród tzw. "100 konkretów na pierwsze sto dni rządu". Obecnie obowiązujące świadczenie w wysokości 4000 zł od lat nie pokrywa rzeczywistych kosztów pogrzebu. Szacuje się, że koszty pogrzebu często przekraczają 8000–10000 zł. Jak podano w uzasadnieniu projektu, obecna kwota jest niewystarczająca i nie była waloryzowana od ponad dekady, mimo rosnących cen usług funeralnych. Proponowana zmiana ma więc umożliwić pokrycie całości lub przynajmniej większości typowych kosztów pogrzebu, stanowiąc realne wsparcie dla rodzin w trudnym czasie żałoby. Koszty dla budżetu państwa i dodatkowe wsparcie w kosztach pogrzebu Wprowadzenie wyższej kwoty zasiłku pogrzebowego będzie miało wpływ na budżet państwa. Szacuje się, że w ciągu 10 lat koszt wyniesie około 13,1 mld zł. W skali roku będzie to od 1,2 do 1,4 mld zł. Koszty te wynikają głównie z podwyższenia świadczenia o 3000 zł. Zmiany mają objąć również służby mundurowe – projekt zakłada analogiczne podwyższenie zasiłku dla żołnierzy, policjantów, strażaków i funkcjonariuszy innych formacji wskazanych w przepisach. Projekt ustawy przewiduje też nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Zmienić mają się zasady przyznawania zasiłku celowego z tytułu zdarzenia, jakim jest pogrzeb. Zgodnie z nowymi przepisami, świadczenie mogłoby zostać przyznane: osobie, która poniosła koszty pogrzebu, ale nie przysługuje jej zasiłek pogrzebowy,

osobie, której przysługuje zasiłek, ale która poniosła nadzwyczajne, nieprzewidywalne koszty pogrzebu, przekraczające wysokość świadczenia. Projektowane przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Wcześniej musi je jednak przyjąć Sejm i podpisać prezydent. Polecany artykuł: Rząd Tuska podniósł zasiłek pogrzebowy! Od kiedy wyższa stawka?