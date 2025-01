Zasiłek rodzinny 2025. Ile wynosi i kto może dostać pieniądze?

Zasiłek rodzinny 2025. Kto może starać się o świadczenie?

O zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego może ubiegać się każdy, kto:

* jest rodzicem dziecka,

* jest opiekunem prawnym dziecka (czyli to osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),

* jest opiekunem faktycznym dziecka (czyli osobą, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka),

* jest osobą uczącą się (czyli osobą pełnoletnią, która uczy się, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2025 roku?

W 2024 roku wysokość zasiłku rodzinnego podlegała weryfikacji, ale jego wysokość nie uległa zmianie.

Oznacza to, że stawki miesięczne pozostaną na dotychczasowym poziomie i wynoszą:

* 95 zł dla dzieci do 5. roku życia,

* 124 zł dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat,

* 135 zł dla osób w wieku od 18 do 24 lat.

Zasiłek rodzinny - kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których dochód jest na tyle niski, że potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego. Aby otrzymać ten zasiłek, średni miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 674 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością, to limit ten wynosi 764 zł. W przypadku przekroczenia tych progów zastosowanie ma zasada „złotówka za złotówkę”.

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2025

Oprócz podstawowego zasiłku rodzinnego, istnieje możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń. Rodzice nowo narodzonego dziecka mogą ubiegać się o jednorazowy dodatek w wysokości 1000 zł. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym mają prawo do dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie. Samotni rodzice mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości od 193 do 386 zł miesięcznie, w zależności od liczby wychowywanych dzieci. Rodziny wielodzietne otrzymują dodatek w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko. Dzieci uczące się mogą być uprawnione do dodatkowych świadczeń, takich jak dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wnioski o zasiłek rodzinny składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy. Może zostać złożony w formie papierowej bądź elektronicznej za pośrednictwem serwisu empatia.mpips.gov.pl. Data wypłaty zasiłku jest zależna od daty złożenia wniosku. Aktualnie obowiązuje okres zasiłkowy od 1 listopada 2024 do 31 października 2025 roku.