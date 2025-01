W 2025 roku przeliczą na nowo emerytury i renty. Można zyskać kilkaset złotych!

Biedronka wprowadziła nową opłatę! Masowo kasują za to klientów

Jak pisze "Rzeczpospolita" niedawno do konsultacji trafił projekt ustawy o ustaleniu wysokości emerytur i rent rodzinnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznanych w czerwcu w latach 2009–2019. Jeśli przejdzie on ścieżkę legislacyjną i zostanie później uchwalony część seniorów przeszli na emeryturę w latach 2009-2019 będą mogli ubiegać się o ponowne, korzystniejsze przeliczenie emerytur w ZUS.

Konieczność wprowadzenia takiej ustawy wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W 2021 roku weszła w życie ustawa, która miała zlikwidować niesprawiedliwy element systemu emerytalnego, według którego osoby, które przechodziły na emerytury w czerwcu mogły mieć mniej korzystniejsze przeliczenie niż gdyby zrobili to w maju. Ustawa pozwoliła na to, aby stosować indywidualnie dla przyszłego emeryta korzystniejsze wyliczenia. TK zauważył jednak, że w związku ze zmianą poszkodowani będą seniorzy, którzy przeszli na emeryturę w latach 2009-2019, bo nie mieli takiej możliwości. Nowa ustawa ma to naprawić.

O wyższe świadczenie trzeba będzie złożyć wniosek. Ale termin na razie pozostaje owiany tajemnicą

Jeśli więc ustawa wejdzie w życie, ZUS przeliczy ponownie kwotę wypłaty emeryta zgodnie z przepisami z 2021 roku. Jak pisze "Rz" następnie wysokość świadczenia byłaby zwaloryzowana na zasadach, jakie obowiązywały po dniu ich przyznania.

Ponowne przeliczenie emerytury odbywałby się na wniosek emeryta, nie byłoby więc realizowane z automatu. Ponadto wyższe świadczenie byłoby przyznane dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Ponadto w projekcie zaznaczono, że będzie ograniczony czas na wnioskowanie o przeliczenie, jedynie w przeciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy ustawa wejdzie w życie, spodziewamy się jednak, że jeszcze w 2025 roku.