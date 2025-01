Biedronka wprowadziła nową opłatę! Masowo kasują za to klientów

Polskie bieda emerytura. Takie wypłaty dostają seniorzy

Różnica między województwami, gdzie świadczenia są najwyższe i najniższe, wynosi 913,49 zł brutto. Według najnowszych danych GUS z podziałem na województwa w wysokości świadczeń przoduje śląskie i mazowieckie. W pierwszym przypadku seniorzy otrzymują średnio 3832,82 zł brutto. Ponad krajową średnią znalazło się także województwo mazowieckie. Seniorzy w tym regionie otrzymywali z ZUS średnio 3436,30 zł brutto miesięcznie. W pozostałych województwach średnia emerytura nawet nie zbliżyła się do poziomu 3500 zł brutto.

Najniższe emerytury wypłacano z kolei w województwie podkarpackim – średnia ich wysokości wyniosła 2919,33 zł brutto. Niewiele lepiej jest w województwie świętokrzyskim, gdzie przeciętne świadczenie emerytalne wynosi 2949,48 zł brutto. Oznacza to, że Śląsk ma emerytury o 883,34 zł brutto wyższe niż sąsiednie województwo ze stolicą w Kielcach. W warmińsko - mazurskim 3015,93 zł, a w podlaskim 3082,98 zł.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z wypłatami emerytur rolniczych. Rolnicy indywidualni średnio mogą liczyć na 1847,27 zł brutto. Patrząc na poszczególne województwa np. w województwie śląskim ZUS seniorom wypłaca średnio 1965,82 zł brutto. Na drugim miejscu jest województwo lubuskie (1963,88 zł brutto), a na trzecim miejscu znalazło się województwo zachodniopomorskie - 1915,92 zł brutto.

Najmniejsza średnia wynosi 1798,91 zł brutto - zanotowano ją w województwie małopolskim. W podlaskim z kolei świadczenie z KRUS wynosiło średnio 1838,85 zł, w wamińsko-mazurskim jedynie o 4 zł więcej.

Są to dane z wyłączeniem pracowników resortów siłowych czyli m.in mundurówki oraz osób związanych z resortem sprawiedliwości czyli prokuratorów, sędziów itp.

ZUS udowadnia, że praca przez jeden rok po osiągnięciu wieku emerytalnego może zwiększyć świadczenie o 10–15 proc., a w niektórych przypadkach nawet o 20 proc. Niezmiennie w Polsce trwa debata o podwyższeniu wieku emerytalnego.

Jak wylicza dr Antoni Kolek zastępca dyrektora Instytutu Finansów, ze względu na bardzo niski wiek emerytalny w Polsce w 2043 r. prognozowana stopa zastąpienia będzie na poziomie ok. 25 procent ostatniego wynagrodzenia. Polskiemu systemowi emerytalnemu nie sprzeja również demografia. Liczba urodzeń jest najgorsza od zakończenia II wojny światowej. Wstępne dane GUS z 23 grudnia 2024 roku wskazują, że w okresie styczeń́-październik 2024 roku zarejestrowano ok. 214 tys. urodzeń żywych, czyli o ok. 18 tys. mniej niż w tym samym okresie 2023 roku. Stąd też konieczność dłuższej pracy w wieku emerytalnym bo jak prognozują analitycy za 20-30 lat system może się załamać.