Tak Europa zmniejsza pomoc dla Ukraińców

Za zmianą głosowali wyłącznie posłowie koalicji. Opozycja nie brała udziału w głosowaniu. Jedna z opozycyjnych posłanek, Zuzana Sztevulova, nazwała nową regulację "nieludzką". Wyliczyła, że skrócenie okresu wypłacania dodatku przyniesie krajowi 2 mln euro oszczędności, a gdyby Słowacja była bardziej szczodra, mogłaby być z siebie bardziej dumna.

Michal Bartek, poseł koalicyjnej partii Głos (Hlas), bronił zmiany, twierdząc, że Słowacja była bardziej hojna w pomaganiu Ukraińcom niż inne kraje i w "efekcie przydusiła własnych obywateli". Stwierdził też, że "jeżeli ktoś chce nadal pomagać Ukraińcom, to powinien tam pojechać".

Jeśli prezydent Peter Pellegrini podpisze nowelizację ustaw, od marca przyszłego roku Słowacja będzie wspierać finansowo zakwaterowanie ukraińskich uchodźców przez 60 dni zamiast obecnych 120 dni. Takie samo ograniczenie dotyczyć będzie pobytu w ośrodkach dla uchodźców.

Przypomnijmy, że również Polska zmieniła zasady przyznawania 800 plus dla Ukraińców. Od września wypłacanie świadczenia 800 plus oraz "Dobry Start" są połączone z obowiązkiem edukacji w polskiej szkole dla dzieci z Ukrainy. Oznacza to, że rodzice z Ukrainy, składając wniosek o to świadczenie, muszą wpisać, do jakiej szkoły chodzi dziecko. Podane dane zweryfikuje System Informacji Oświatowej. ZUS przekazał, że w 2024 r. od stycznia do lipca świadczenie 800 plus wypłacono prawie 247 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy.

Także Niemcy rozważają zmianę pomocy Ukraińcom. Niemiecki minister finansów, Christian Lindner przyznał, że "Powinniśmy rozważyć oddzielny status prawny dla uchodźców z Ukrainy. W związku z wojną w Ukrainie, Ukraińcy nie muszą przechodzić procedury azylowej, zaznaczając jednocześnie, że nie powinni oni od razu otrzymywać zasiłku obywatelskiego. - powiedział Lindner tygodnikowi "WirtschaftsWoche".

Dane Federalnej Agencji Pracy wskazują, że od tego czasu aż 1,1 miliona Ukraińców znalazło schronienie w Niemczech, co sprawiło, że w kwietniu 2024 roku liczba ta osiągnęła około 1,3 miliona. Tak ogromny napływ ludności stanowi ogromne wyzwanie dla państwa niemieckiego, zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym.