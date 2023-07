i Autor: Shutterstock

Zdrowy senior latem!

Jak bezpiecznie korzystać z uroków lata? Kilka ważnych porad

Bez energii słonecznej nie byłoby życia. Słońce to główne źródło światła i ciepła. Promienie słoneczne to życiodajna siła, która napędza fotosyntezę roślin i daje impuls do produkcji witaminy D w ludzkim organizmie. Jednak nadmiar słońca bywa niebezpieczny. Długie przebywanie na słońcu bez należytej ochrony ciała prowadzi do śmiertelnie niebezpiecznego udaru słonecznego. Przesadne narażanie się na działanie promieni UV w dłuższej perspektywie prowadzi do nowotworowych zmian skórnych i nieodwracalnego uszkodzenia oka.