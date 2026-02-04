Z tego artykułu dowiesz się, że:

Pracownicy sklepów Dino marzną w pracy , a temperatury na kasach spadają do 6 stopni.

, a temperatury na kasach spadają do 6 stopni. Niskie temperatury panują również w szatniach i magazynach , gdzie jest zaledwie 2 stopnie Celsjusza.

, gdzie jest zaledwie 2 stopnie Celsjusza. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) prowadzi kontrole w Dino i wydała już pierwsze nakazy.

i wydała już pierwsze nakazy. Związkowcy alarmują o łamaniu praw pracowniczych i braku reakcji ze strony sieci.

Dino: Pracownicy marzną w pracy

W jednym z popularnych marketów Dino pracownica została sfotografowana przy kasie w czapce uszance i grubej kurtce. – To zdjęcie zostało zrobione, gdy temperatura na kasie wynosiła zaledwie 6 stopni – mówiła kobieta. – Po nagłośnieniu sprawy w mediach podkręcili temperaturę na sali sprzedaży, ale w socjalnych pomieszczeniach i szatni nadal jest lodowato – w rozmowie z "Faktem" dodaje jedna z kasjerek. – W szatni mamy 2 stopnie! – pisze inna. Te doniesienia o zimnie w sklepach Dino wywołały burzę w mediach społecznościowych i skłoniły Państwową Inspekcję Pracy do podjęcia działań.

Skargi pracowników Dino na warunki pracy

Wojciech Jendrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, w rozmowie z "Faktem" potwierdził, że otrzymuje dziesiątki maili od pracowników w sprawie temperatur. – A to z dzisiaj, pisze do nas jedna z pracownic: "Mieliśmy dostać nagrzewnice. Ale niedawno dzwoniła kierowniczka regionalna, że jeśli kasjerowi jest zimno, to może przejść na kasę nr 2. Tylko że my na kasie nr 2 już od soboty pracujemy, bo radzimy sobie, jak możemy. Teraz w ciągu dnia jest lepiej, bo świeci słońce i grzeje przez szybę na kasie, ale magazyn i szatnia to istna tragedia. W szatni mamy 2 stopnie!" – informuje Jendrusiak. Pracownicy podkreślają, że muszą ubierać się w polary i czapki, aby przetrwać zmianę, a widok kasjerów trzęsących się z zimna nie jest dla klientów niczym nowym.

PIP kontrole Dino: Naruszenia BHP

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) już zareagowała na doniesienia o zimnie w sklepach Dino. Jak ustalił "Fakt", PIP wydała pierwsze zalecenia i nakazy wobec sieci Dino Polska. Kontrole prowadzone są na wniosek skierowany do Głównego Inspektora Pracy i obejmują sklepy oraz centra dystrybucyjne w całym kraju. – Są już pierwsze nakazy po kontrolach w Dino. Inspektorzy potwierdzili naruszenia przepisów BHP, m.in. w zakresie temperatury w sklepach i nieprawidłowego składowania towarów – mówił "Faktowi" Wojciech Jendrusiak. To jednak nie wszystko. Kontrole wykazały również poważne braki kadrowe i nadmiar towaru na sklepowych półkach, co dodatkowo utrudnia pracę.

Nagrzewnice w Dino: walka z zimnem trwa

Od kilku tygodni w wielu sklepach Dino instalowane są nagrzewnice, jednak, jak się okazuje nie wszystkie placówki zostały w nie wyposażone. Z postu na portalu X Adriana Zandberga, posła Lewicy, dowiadujemy się: "8 stopni – w takim zimnie pracują ludzie w Dino. Weszliśmy właśnie z interwencją poselską do pomieszczeń w Sochaczewie. Mamy udokumentowane naruszenie przepisów. PIP o tym wie, kontroli ciągle nie ma. Firma bezczelnie odmawia rozmowy. Robienie z ludzi mrożonki się opłaca." Związkowcy zapowiadają, że spór o warunki pracy Dino może trafić do ministerstwa, jeśli sieć nie podejmie skutecznych działań. Klienci również zwracają uwagę na problem, wskazując na niefortunne umiejscowienie kas tuż przy wejściach, co potęguje uczucie zimna.

8 stopni – w takim zimnie pracują ludzie w Dino.Weszliśmy właśnie z interwencją poselską do pomieszczeń w Sochaczewie. Mamy udokumentowane naruszenie przepisów. PIP o tym wie, kontroli ciągle nie ma. Firma bezczelnie odmawia rozmowy. Robienie z ludzi mrożonki się opłaca. pic.twitter.com/eIKC0hp6AW— Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) February 4, 2026