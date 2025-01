Zła wiadomość dla kierowców. Ceny paliw poszły w górę

Ceny paliw będą rosnąć! Ceny już zaczęły rosnąć

- Kolejny raz ceny paliw wzrosły; w najbliższym tygodniu prognozowany jest dalszy "ruch w górę" - podaje portal e-petrol.pl.

Obecnie średnia cena za benzynę Pb95 wynosi 6,15 zł/litr, a za diesla 6,29 zł/litr. Pb98 kosztuje 6,91 zł/litr, a auto gaz 3,25 zł/litr.

Według prognoz ekspertów, które oceniają jako "jednoznaczne" 20-26 stycznia ceny paliw powinny wzrosnąć. Pb95 będzie kosztować 6,13-6,25 zł/litr, olej napędowy 6,30-6,42 zł/litr, Pb85 6,90-7,02 zł/litr, a autogaz LPG 3,25-3,33 zł.

Rafał Zywert z Reflex komentuje ceny paliw. W dłuższej perspektywie ceny ropy spadną?

Jak z kolei wskazuje Analityk Rynków Finansowych Rafał Zywert z Reflex obecne detaliczne ceny paliw są najwyższe od sierpnia 2024 roku. Według danych Reflex średnie ceny benzyny mogą wzrosnąć o 10-15 groszy na litrze, co jest bezpośrednim efektem wzrostu cen ropy naftowej.

Jak czytamy w komentarzu, rozszerzenie sankcji na tankowce transportujące irańską ropę naftową ceny wzrosły o ok. 10 dolarów za baryłkę.

- Aktualnie rynek zastanawia się nad realnym wpływem ostatnich sankcji USA i Wielkiej Brytanii wymierzonych glównie w rosyjski sektor naftowy i energetyczny. Na czarnej liście znalazły się kolejne 183 jednostki, z którym ponad 160 stanowiły tankowce przewożące rosyjska, irańską i wenezuelską ropę naftową. W 2024 roku zgodnie z danymi S&P Global przewiozły one średnio około 1,6 mln bbl/d ropy naftowej i 0,2 mln bbl/d produktów naftowych w tym około 1,5 mln bbl/d rosyjskiej ropy naftowej, która w większości trafiła na rynki azjatyckie do Chin i Indii. Stanowiło to około 24% całkowitego rosyjskiego eksportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ponad 40% eksportu rosyjskiej ropy naftowej droga morską. Liczba jednostek wpisanych na listę Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Skarbu USA wzrosła do 456 tankowców i 18 gazowców do transportu LPG - czytamy w komentarzu Rafała Zywerta.

Poza wzrostem cen ropy naftowej na rynkach finansowych efektem sankcji ma być także czterokrotny wzrost kosztu transportu rosyjskiej ropy z dalekowschodniej rosyjskiego portu Kozmino do Chin.

Rafał Zywert jednocześnie zaznacza, że amerykańska EIA spodziewa się systematycznego spadku cen ropy naftowej w najbliższych dwóch latach. W 2025 roku średnia cena ropy Brent może wynosić 74 dolary za baryłkę, gdy w 2024 roku wynosiła 84 dolary.

- Głównym powodem spadku cen ma być prognozowane większe tempo wzrostu podaży ropy naftowej niż konsumpcji. W 2025 roku światowa podaż paliw ma wzrosnąć 1,8 mln bbl/d a w 2026 o 1,5 mln bbl/d. Prognozowane tempo wzrostu konsumpcji to odpowiednio 1,3 mln bbl/d oraz 1,1 mln bbl/d. Światowa zapasy ropy naftowej maja spaść tylko w pierwszym kwartale tego roku w tempie 0,5 mln bbl/d.W kolejnych trzech kwartałach 2025 roku EIA oczekuje wzrostu światowych zapasów ropy naftowej w tempie 0,5 mln bbl/d.W roku 2026 tempo wzrostu światowych zapasów ropy ma przyspieszyć do 0,74 mln bbl/d. - pisze Zywert.