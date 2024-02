i Autor: MONKPRESS/East News, ART SERVICE Janusz Palikot

Biznes Palikota

Zlicytują Palikota! Biznesmen traci cenną maszynę

Jeden z pożyczkodawców planuje przejąć urządzenie do dealkoholizacji piwa, co już zostało zgłoszone do sądu. Jak informuje "Rzeczpospolita" to może wywołać kryzys w spółkach Janusza Palikota. Wśród kilku tysięcy wierzycieli spółek Palikota pojawił się ktoś, kto może odzyskać część pieniędzy pożyczonych lub zainwestowanych w grupę firm związanych z Manufakturą Piwa Wódki i Wina. Krzysztof, który pożyczył ponad 1 mln zł grupie, organizuje licytację maszyny do dealkoholizacji piwa, która należy do firmy Tenczynek Bezalkoholowy.