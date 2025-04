Rozliczenie PIT 2024. Co zgłaszać fiskusowi, a czego nie musisz deklarować

Od milionów na koncie do paragrafów kodeksu karnego: Upadek elit

Kiedyś ich nazwiska otwierały rankingi najbogatszych w kraju, a dziś figurują na listach gończych. Jak to się stało, że z salonów władzy i luksusowych rezydencji trafili na celownik organów ścigania? I jaką rolę w ich spektakularnym upadku odegrały rodziny, które przejęły ich biznesowe imperia?

Prawo i bezkarna pomoc: Rodzinna lojalność czy wyrachowanie?

Za ukrywanie ściganego grozi kara do 5 lat więzienia. Ale prawo przewiduje wyjątek: dzieci, rodzice i małżonkowie mogą bezkarnie pomagać zbiegowi, nawet przejmując jego interesy. Czy to rodzinna solidarność, czy chłodna kalkulacja?

Edward Mazur: Polonijny biznesmen w labiryncie oskarżeń

Edward Mazur, polonijny przedsiębiorca, znalazł się w centrum uwagi w związku z zabójstwem generała Marka Papały. Jego rodzina w USA stanęła za nim murem. Żona Anna zapewniała o jego uczciwości, synowie o prawości, a nawet była żona Barbara o wspaniałym charakterze. „To jest kochana, wspaniała osoba” – zeznawała.

Jednak to w Polsce rodzina Mazura dokonała kluczowej transakcji. W 1997 roku kupili akcje Bakomy, a następnie sprzedali je za ponad 100 milionów złotych. Po zatrzymaniu Mazura w 2002 roku, jego żona przejęła udziały w Polskiej Sieci Handlowej Polma. Choć transakcja zakupu Dworca Głównego nie doszła do skutku, Anna Mazur z sukcesem wyprowadziła z Polski blisko 5 milionów złotych, które trafiły na konto kancelarii prawnej pomagającej mężowi uniknąć ekstradycji. Edward Mazur, choć uwięziony w USA, wciąż może liczyć na rodzinę w polskich interesach.

Dariusz Przywieczerski: Ucieczka przed sprawiedliwością i rodzinne manewry

Dariusz Przywieczerski, skazany za malwersacje w FOZZ, uciekł przed wyrokiem. Jego majątek został przepisany na żonę Zofię, a córka Anna i syn Tomasz firmowali spółki związane z wydawcą "Trybuny".

W 2004 roku Przywieczerski twierdził, że żyje z pomocy córki Anny, mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Tam też zarejestrowane były spółki kontrolowane przez niego, córkę i byłego pracownika FOZZ. W 2006 roku Interpol namierzył go w USA, gdzie prowadził firmę handlującą gwoździami i sprzętem Zelmera. Do Stanów ściągnął syna Tomasza, który jest właścicielem rezydencji na Florydzie, kupionej przez Przywieczerskiego. Od 2006 roku Polska bezskutecznie zabiega o jego ekstradycję.

Rudolf Skowroński: Zniknięcie w mroku i walka o schedę

Zaginięcie Rudolfa Skowrońskiego w 2005 roku zaskoczyło jego rodzinę. Żona Edyta i siostra Dagmara przejęły jego interesy, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Skowroński pozostał prezesem Inter Commerce.

Wdowa i siostra biznesmena początkowo ukrywały jego zniknięcie. Tłumaczyły, że jest chory, odwlekały decyzje. W końcu musiały działać. W 2006 roku sąd ustanowił żonę kuratorem zaginionego, jednak Dagmara Skowrońska przejęła kontrolę nad spółką Inter Moto, a tym samym nad Inter Commerce. Konflikt między dwiema kobietami się zaognia.

Henryk Stokłosa: Ucieczka przed aresztem i rodzinne przejęcie władzy

Henryk Stokłosa, były senator, uciekł przed aresztowaniem w związku z aferą korupcyjną. Jego żona Anna przejęła władzę nad jego firmami, a synowie pomagali mu w ukrywaniu się.

W grudniu 2006 roku Stokłosa wyjechał na Słowację, a następnie do Niemiec, gdzie ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem. Rodzina odwiedzała go w tajemnicy. W 2007 roku synowie Stokłosy zostali zatrzymani podczas próby dostarczenia mu dokumentów. Dziś Henryk Stokłosa wycofał się z biznesu i przygotowuje się do rozpraw.