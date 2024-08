10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Gimnastyk z Filipin Carlos Yulo obsypany nagrodami

Gimnastyk z Filipin Carlos Yulo zdobył drugi złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Po sobotnim zwycięstwie w ćwiczeniach wolnych, triumfował w niedzielę w skoku, wyprzedzając Ormianina Artura Dawtjana oraz Brytyjczyka Harry'ego Hepwortha.

Sportowcy z Filipin zdobyli łącznie trzy złote medale w historii letnich igrzysk olimpijskich. Oprócz dwóch wywalczonych przez Yulo, po złoto sięgnęła w 2021 roku w Tokio Hidilyn Diaz w podnoszeniu ciężarów.

Filipiny awansowały do trzeciej dziesiątki klasyfikacji medalowej igrzysk olimpijskich. Całość sukcesu należy do jednego sportowca. Złoty medal dla reprezentacji Filipin osiągnięcie, które nie występuje na co dzień. Z tego powodu Carlos Yulo został bohaterem, wiele instytucji ustawiło się w kolejce, aby oferować mu nagrody.

Podwójny złoty medalista Carlos Yulo otrzymuje w nagrodę mieszkanie, gotówkę oraz makaron bez limitu

Ramen to azjatycka specjalność kulinarna z kategorii dania makaronowe. Carlos Yulo wraz z dwoma złotymi medalami otrzyma prawo do tego produktu bez limitu. Również w pełni umeblowane mieszkanie oraz 10 milionów pesos (173 tys. USD).

Powyższe informacje podane przez BBC zostały uzupełnione fragmentem gratulacji od filipińskich władz.

- Osiągnąłeś złoto dla Filipin nie jednokrotnie ale dwukrotnie - to zdanie uzasadnia szereg nagród dla sportowca.

Jak podaje Wikipedia, japoński wyraz „ramen” pochodzi od chińskiego wyrazu oznaczającego rodzaj makaronu z mąki pszennej, spożywanego w Chinach. Stanowi on główny składnik dania, które nosi tę samą nazwę. Ramen trafił do Japonii w XIX wieku z Chin. Po II wojnie światowej stał się jedną z najpopularniejszych, niedrogich i powszechnie dostępnych potraw. Restauracje z ramenem są powszechne w regionie.