Kursy walut 08.01.2024

Jakie są kursy walut w poniedziałek rano 8 stycznia 2024 roku?

W poniedziałek przed godz. 7 złoty osłabiał się wobec euro o 0,14 proc., do 4,35 zł; franka szwajcarskiego o 0,01 proc., do 4,67 zł i dolara amerykańskiego o 0,18 proc., do 3,97 zł.

Co wpływa na kursy walut? Notowania danego dnia są wypadkową wielu czynników. Najważniejsze z nich to ceny ropy, stabilność światowych rynków, oraz decyzje banków centralnych.

