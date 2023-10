Kursy walut [19.10.2023]. Złoty osłabia się względem euro czy dolara

Tusk wypłaci zaległe 800 plus? To ekstra 2100 zł na jedno dziecko

Kursy walut [19.10.2023]

Jakie są kursy walut w czwartek 19 października 2023 roku? Niestety, okazuje się, że w czwartek [19.10.2023] o poranku polska waluta straciła na wartości wobec euro, dolara i franka szwajcarskiego. Euro kosztuje prawie 4,46 zł, dolar 4,23 zł, a frank blisko 4,71 zł. Dla porównania w środę [18.10.2023] ok. godz. 17.00 euro kosztowało 4,44 zł, dolar blisko 4,22 zł, a frank ponad 4,69 zł. Dlaczego tak się dzieje? Zobacz, co wpływa na kursy walut?

Czynników wpływających na kursy walut jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka, ważne decyzje gospodarcze w danym kraju. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (inflacja, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych. Co zrobić, by nie przepłacać przy zakupie obcych walut? Kluczem jest bardzo systematyczna obserwacja rynku w momencie planowania zakupu i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. Oczywiście przy wymienia niewielkich kwot aż tak dużej starty nie ma, ale w przypadku większych już sytuacja staje się poważna i wybór właściwego momentu na kupno waluty obcej staje się kluczowy.

