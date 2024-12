Tusk skomentował doniesienia o nowej pracy dla Dudy. "Źli ludzie wmanewrowali prezydenta"

Premier Tusk komentuje kandydaturę Dudy do MKOl. "Źli ludzie wmanewrowali Pana Prezydenta"

O prawdopodobnym trafieniu Andrzeja Dudy do MKOl pierwsza pisała Wirtualna Polska powołując się na źródła w Pałacu Prezydenckim. Prezydent miał zabiegać o posadę rozmawiając o poparciu z silnymi graczami, takimi jak Donald Trump, czy Emmanuel Macron.

- Źli ludzie najwyraźniej wmanewrowali Pana Prezydenta w tę olimpijską awanturę. Kiedy tylko się zorientuje, że zajął miejsce medalistce olimpijskiej, od lat aktywnej w MKOl, szanowanej i kompetentnej, z pewnością podejmie właściwą decyzję - napisał premier Donald Tusk na X.

Premier odnosił się do pogłosek jakoby Andrzej Duda miałby zasiąść w MKOl zamiast kolarki górskiej i dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej Mai Włoszczowskiej. Jak jednak wskazuje wielu internautów, Włoszczowska ma swoje miejsce w MKOl więc trudno by było, aby kandydatura prezydenta RP miałaby to zmienić. Polska kolarka działa w Komisji Zawodniczej MKOl od 2021 roku.

Informacje o pracy prezydenta w MKOl po zakończeniu kadencji wyszły już poza sferę doniesie, bo w czwartek 12 grudnia Zarząd PKOl zatwierdził rekomendację Andrzeja Dudy do MKOl. To jeszcze nie oznacza, że prezydent zasiądzie w komitecie, musi być wybrany przez Sesję, wtedy znajdzie się w elitarnym gronie 115 osób, które są wybierane na ośmioletnią, odnawialną kadencję.

Jak podaje Wirtualna Polska Prezydentowi Dudzie w zyskaniu miejsca w MKOl oprócz poparcia Trumpa i Macrona, prezydent liczy, że wsparcie otrzyma także od przywódcy Chin Xi Jinpinga, z którym jest dobrych relacjach. Ponadto Andrzej Duda był jedyną głową państwa z Unii Europejskiej, która uczestniczyła w ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.

Wśród Polaków zasiadających w MKOl byli także Irena Szewińska (1998-2018), Włodzimierz Rzeczek (1961-2004), Jerzy Loth (1948-1961), Stanisław Rouppert (1931-1946), Ignacy Matuszewski (1928-1939) oraz Kazimierz książę Lubomirski (1922-1930).

Andrzej Duda może zarobić fortunę w MKOL? | Przemek Ofiara