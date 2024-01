i Autor: pixabay.com Historyczna bariera przekroczona. Dolar rekordowo mocny

Kursy walut 16.01.2024

Złoty osłabił się do euro, dolara i franka

Kursy walut 16.01.2024. We wtorek po godz. 7.30 polska waluta straciła do euro 0,35 proc. Za euro trzeba było płacić ponad 4,37 zł. Złoty stracił też do dolara amerykańskiego 0,63 proc. Dolar kosztował 4,01 zł. Kurs złotego spadał także względem franka szwajcarskiego o 0,31 proc., do 4,67 zł.