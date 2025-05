Wiek emerytalny podniesiony do 70. roku życia! Parlament już to przepchnął

Złoty umacnia się przed wyborami

W piątkowy poranek, 23 maja, kurs złotego umacnia się wobec dolara. Kurs dolara amerykańskiego wynosi 3,76 zł, co oznacza spadek o 0,25 proc. względem czwartku. Pozostałe kursy walut kształtują się następująco: euro: 4,25 zł (+0,02 proc.), frank szwajcarski: 4,54 zł (+0,01 proc.), funt szterling: ok. 5,05 zł (-0,06 proc.). Kurs pary EUR/USD: 1,131 (+0,27 proc.). Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego z 22 maja, kurs dolara wynosił 3,7559 zł, a kurs euro to 4,2447 zł. Frank szwajcarski był notowany po 4,5456 zł, a funt szterling po 5,0334 zł.

Co wpływa na kursy walut? Czynników jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), politycznej, jak i ekonomicznej (wciąż wysoka inflacja, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych. W Polsce za tydzień odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Oznacza to, że w ciągu kolejnych dwóch dni, a już w szczególności po ogłoszeniu wyników II tury wyborów prezydenckich, złoty może reagować. Ale póki co euro stabilizuje się na nowych poziomach względem dolara. Choć niewykluczone, że po dzisiejszych wiadomościach dotyczących zaostrzenia wojny celnej na linii Europa-USA, nie dojdzie do większych wahnięć.

Co zrobić, by nie przepłacać przy zakupie obcych walut? Kluczem jest bardzo systematyczna obserwacja rynku w momencie planowania zakupu i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. Oczywiście przy wymianie niewielkich kwot aż tak dużej straty nie ma, ale w przypadku większych już sytuacja staje się poważna i wybór właściwego momentu na kupno waluty obcej staje się kluczowy.

