Kursy walut [27.03.2023]. Złoty słabnie względem innych walut

Kursy walut 27.03.2023

W poniedziałek o poranku złoty tracił na wartości wobec głównych walut. Euro umacniało się względem polskiej waluty o 0,18 proc., do 4,68 zł; dolar - o 0,20 proc., do 4,35 zł; frank szwajcarski - o 0,30 proc., do 4,74 zł. Zobacz, co wpływa na kursy walut i dlaczego ich wartość tak się waha. Co zrobić, by nie przepłacać przy zakupie obcych walut? Kluczem jest bardzo systematyczna obserwacja rynku w momencie planowania zakupu i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. Oczywiście przy wymienia niewielkich kwot aż tak dużej starty nie ma, ale w przypadku większych już sytuacja staje się poważna i wybór właściwego momentu na kupno waluty obcej staje się kluczowy.

Co wpływa na kursy walut? Czynników jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (rozpędzona inflacja, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych.

