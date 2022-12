Złoty słabszy wobec głównych walut. Sprawdź najnowsze kursy

Złoty słabszy wobec głównych walut. Kursy walut 15.12.2022

W czwartek rano polska waluta traci na wartości wobec euro, dolara i franka szwajcarskiego. Euro kosztuje 4,67 zł, dolar - 4,39 zł, a frank szwajcarski - 4,74 zł.

W czwartek przed godziną 8.45 złoty osłabił się: o 0,05 proc., do 4,67 zł za euro, o 0,26 proc., do 4,39 zł za dolara, oraz o 0,15 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego kosztującego 4,74 zł.

Notowania walutowe w środę po południu

W środę po godzinie 17.00 euro kosztowało 4,68 zł, dolar 4,39 zł, a frank szwajcarski 4,75 zł.

W środę wieczorem polska waluta zyskała na wartości wobec euro i dolara amerykańskiego, a straciła do franka szwajcarskiego. Euro kosztuje 4,68 zł, dolar 4,39 zł, a frank szwajcarski 4,75 zł.

Złoty w środę po godz. 17 umocnił się w stosunku do euro o 0,06 proc., do 4,68 zł, a do dolara amerykańskiego o 0,27 proc., za którego trzeba było płacić 4,39 zł.

Polska waluta osłabiła się wobec franka szwajcarskiego o 0,33 proc., którego wyceniano na 4,75 zł.

W środę po godz. 7 euro kosztowało 4,69 zł, dolar 4,41 zł, a frank szwajcarski – ok. 4,75 zł.

Sonda Czy zakładasz lokaty walutowe? Tak Nie Nie mam wolnych środków