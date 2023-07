Złoty słabszy względem głównych walut. Kurs walut [14.07.2023]

Wakacje za granicą tańsze niż przed rokiem? To zasługa... polskiej waluty!

Złoty słabszy względem głównych waluty

Ok. godz. 7.20 euro kosztowało 4,45 zł, drożej o 0,33 proc. Za dolara płaciło się 3,96 zł, po zwyżce o 0,06 proc. Kurs franka szwajcarskiego wynosił 4,62 zł, o 0,22 proc. więcej. Euro umocniło się do dolara o 0,08 proc. do 1,12.

Złoty w czwartek umacniał się wobec dolara, a osłabiał do euro i franka

W czwartek ok. godz. 18 polska waluta zyskała na wartości wobec dolara o 0,18 proc., a osłabiła się o 0,02 proc. do euro i o 0,33 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego. Dolar kosztował 3,97 zł, euro 4,44 zł, a frank 4,61 zł.

Sonda Jesteś ZA czy PRZECIW wprowadzeniu waluty Euro w Polsce? Za Przeciw Nie mam zdania