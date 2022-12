Złoty traci do euro. Najnowsze kursy walut [7.12.2022]

Złoty w środę rano traci do euro, dolara i franka szwajcarskiego

Złoty w środę rano po godz. 7.00 traci do euro 0,14 proc. Wyceniano je na 4,69 zł. Dolar drożeje o 0,24 proc. i kosztuje 4,49 zł, kurs franka szwajcarskiego rośnie o 0,16 proc. i wynosi 4,76 zł.

We wtorek około godz. 17.00 euro traciło do złotego 0,25 proc. i kosztowało nieco ponad 4,69 zł. Dolar około godz. 17.00 tracił do złotego ponad 0,4 proc. i kosztował 4,47 zł. Złoty zyskiwał także nieznacznie do franka szwajcarskiego, który kosztował blisko 4,76 zł.

EUR/PLN 4,69 zł

USD/PLN 4,49 zł

CHF/PLN 4,76 zł

GBP/PLN 5,44 zł

