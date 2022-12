Kursy walut [6.12.2022]. Złoty słabszy do dolara

Wydawało się, że końcówka roku będzie należała do kupujących

Fed dał jasny sygnał, że stopy procentowe będą podnoszone wolniej, ze względu na wystarczający poziom zacieśnienia, który miał miejsce w ostatnich miesiącach. Jednak dane gospodarcze z USA wypadają nadzwyczaj dobrze, co może sugerować, że inflacja mogła nie powiedzieć jeszcze ostatniego słowa. Wydaje się, że najbliższy odczyt inflacji w USA nie tylko zdeterminuje decyzję Fedu, ale również wskaże kierunek dla większości rynków finansowych.

Dane z amerykańskiego rynku pracy wypadły naprawdę solidnie

Mocny wzrost zatrudnienia, który przed pandemią byłby oceniany na naprawdę potężny. Z drugiej strony dynamika płac powracająca powyżej 5%. To oczywiście niezbyt dobra informacja z perspektywy inflacji, gdyż widać, że presja płacowa trwa w najlepsze. Mocny wzrost zatrudnienia to również informacja, że stopa bezrobocia ma na razie małe szanse na wzrosty. Z jednej z najważniejszych teorii ekonomicznych na świecie – krzywej Phillipsa wynika, że wysoka inflacja sprzyja niskiej stopie bezrobocia i odwrotnie. Oczywiście w praktyce ma się to bardzo różnie, ale Fed i tak chciałby mieć wyższą stopę bezrobocia, a o to w tym momencie bardzo trudno.

Wysoki wzrost zatrudnienia, w szczególności w sektorze wypoczynkowym uzasadnia wczorajsze dane dotyczące sektora usług, w którym za listopad doszło do znacznej poprawy oceny dalszych perspektyw. Właśnie dlatego uwaga rynkowa skupi się na danych inflacyjnych w przyszłym tygodniu. Jeśli inflacja dalej będzie odpuszczać, to nawet przy mocnym rynku pracy i mocnej gospodarce Fed nie będzie musiał aż tak drastycznie podnosić, jak robił do tej pory. Jednak, jeśli inflacja wzrośnie, nie można wykluczyć kolejnego ruchu o 75 punktów bazowych.

Oczywiście Fed komunikując ostatnią zmianę kierunku w polityce ma do dyspozycji wiele prognoz i analiz, dlatego trudno oczekiwać, żeby Fed miał nagle zmienić swoje nastawienie. Do tego musielibyśmy zauważyć naprawdę spory wzrost inflacji, a jednak ceny energii w listopadzie dosyć mocno spadały, dlatego inflacja ma szanse na wyraźny spadek. Rynek oczekuje odczytu 7,3% r/r przy poprzednim odczycie 7,7% r/r i przede wszystkim spadku inflacji bazowej do 6,1% z poziomu 6,3% r/r. Jeśli wszystko przebiegnie pod dyktando konsensusu, można oczekiwać braku zmiany decyzji Fed i tym samym powrotu przynajmniej skromnego, rynkowego „El Dorado” do końca tego roku.

W takim scenariuszu powinniśmy widzieć dalszy spadek rentowności w kierunku 3% w USA, osłabienia dolara i wzrostu na Wall Street wspieranego przez efekt statystyczny znany jako „Rajd Św. Mikołaja”. Czy tak będzie, dowiemy się w przyszłym tygodniu. Na ten moment poprawę nastrojów mogłyby przynieść Chiny, jeśli tam doszłoby do dalszej redukcji restrykcji covidowych.

O poranku EURUSD znajduje się poniżej poziomu 1,05. Z kolei w Polsce za dolara musimy płacić 4,4845 zł, za euro 4,7049 zł, za funta 5,4651 zł, za franka 4,7544 zł.

Pieniądze to nie wszystko Extra - Skarbiec TFI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.