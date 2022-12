Polacy zdecydowali! Pieniądze z KPO ważniejsze niż Morawiecki i Ziobro

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Fundusze z KPO ważniejsze niż koalicja

IBRiS zapytał Polaków o to, czy rząd powinien dążyć do spełnienia warunków KE w sprawie odblokowania środków z Funduszu Odbudowy (KPO) nawet jeżeli oznaczałoby to zerwanie koalicji z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry. Na tak zadane pytanie 49,9 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "zdecydowanie" się zgadza, zaś 15,9 proc. "raczej" zgadza się z tym podejściem.

"Przeciwnego zdania jest 16,5 proc. ankietowanych, w tym 13,2 proc. +zdecydowanie+ nie zgadza się z taką tezą, a 3,3 proc. – raczej się nie zgadza. Nie ma w ogóle zdania w tej sprawie aż 17,6 proc. wyborców" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

"Rz" zwraca uwagę, że 32 proc. wyborców koalicji rządzącej zgadza się z tezą, że ceną za odblokowanie KPO może być nawet rozpad koalicji rządzącej. Przeciwnego zdania jest nieco więcej, bo 39 proc. ankietowanych.

"Nie ma zdania w elektoracie PiS blisko jedna trzecia wyborców. Na tym tle wśród wyborców opozycji panuje niemal jednomyślność. Odblokowania KPO za cenę koalicji chce 84 proc. ankietowanych. W tej grupie zwolennikami odwrotnej tezy jest tylko 7 proc. wyborców" - pisze dziennik.

Badanie przeprowadzone 2-3 grudnia, n=1100, metodą CATI.

