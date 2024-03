Złoty traci na wartości wobec głównych walut. Kursy walut [05.03.2024]

Kursy walut 05.03.2024. Złotówka słabsza

Złoty we wtorek rano osłabił się względem euro o 0,13 proc., za euro płacono 4,32 zł. Polska waluta traciła do dolara 0,15 proc., którego wyceniano na 3,98 zł. Kurs złotego spadł także względem franka szwajcarskiego o 0,08 proc. Frank kosztował 4,49 zł.

W poniedziałek ok. godz. 17.00 euro umocniło się do złotego o 0,07 proc. i było wyceniane na 4,31 zł. Złoty z kolei umacniał się do dolara i franka. Amerykańska waluta straciła ponad 0,15 proc. i była wyceniana na 3,97 zł. Frank z kolei osłabił się o blisko 0,3 proc. do 4,49 zł.

