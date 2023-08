Złoty umacnia się względem kluczowych walut. Kursy walut [9.08.2023]

Będą kontrolować Polaków. Skarbówka zyska wgląd do wszystkich faktur

Kursy walut [9.08.2023]

W środę 9 sierpnia 2023 roku o poranku polska waluta umocniła się wobec euro, franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Po godz. 7.30 euro kosztowało 4,46 zł, frank szwajcarski 4,65 zł, a dolar 4,06 zł. Dla porównania we wtorek 8 sierpnia 2023 roku po godz. 17.00 euro kosztowało blisko 4,46 zł, dolar 4,07 zł, a frank szwajcarski – 4,65 zł. Choć różnice są minimalne, to widać ruch w stronę umocnienia złotego. Dlaczego teraz tak się dzieje? Co wpływa na kursy walut?

Co wpływa na kursy walut? Czynników jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (rozpędzona inflacja, kryzys energetyczny), alei okres wakacyjny może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych.

Co zrobić, by nie przepłacać przy zakupie obcych walut? Kluczem jest bardzo systematyczna obserwacja rynku w momencie planowania zakupu i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. Oczywiście przy wymianie niewielkich kwot aż tak dużej starty nie ma, ale w przypadku większych już sytuacja staje się poważna i wybór właściwego momentu na kupno waluty obcej staje się kluczowy.

