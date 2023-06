i Autor: Shutterstock Waluty

Notowania walut

Kursy walut [6.06.2023]. Złoty zyskał do euro i dolara, osłabił się do franka

Polska waluta we wtorek 6 czerwca 2023 roku o poranku zyskała do euro 0,01 proc. i była wyceniana na 4,47 zł, a wobec amerykańskiego dolara, który kosztował 4,17 zł, umocniła się o 0,12 proc. Natomiast złoty osłabił się o 0,04 proc. wobec franka, wycenianego na 4,61 zł. Co wpływa na kursy walut i kiedy najlepiej je kupować?