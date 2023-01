Wydłużenie wakacji od połowy czerwca do połowy września w Polsce! Minister ujawnia

Dopłaty do prądu! To ostatni dzień na złożenie wniosku. Można dostać nawet 1,5 tys. zł

Jaki plan na wakacje ma resort sportu?

Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy pytany był we wtorek (31.01) w radiu RMF FM, co sądzi o propozycji części gmin turystycznych dotyczącej rozłożenia terminu wakacji letnich w poszczególnych regionach kraju, co wydłużyłoby ten okres o cztery tygodnie: od połowy czerwca do połowy września.

"To byłaby rewolucja, tylko trzeba na ten problem popatrzeć szeroko. Napisaliśmy pismo do ministerstwa edukacji, aby przeanalizowało taką możliwość: wszystkie plusy i minusy tego rozwiązania z punktu widzenia systemu edukacji. Jeszcze w tej chwili nie mamy odpowiedzi. W sytuacji, gdyby ta odpowiedź przyszła do nas, to na pewno chcielibyśmy jeszcze zasięgnąć opinii wielu gremiów zainteresowanych" - stwierdził Gut-Mostowy.

Wiceszef MSiT ocenił, że nie jest to projekt, który trzeba by procedować w trybie błyskawicznym.

"Ferie zimowe zostały rozłożone w czasie, dlatego że - przypomnijmy - to były tylko dwa tygodnie, natomiast wakacje letnie to jest dziewięć tygodni. Przy czym jest ważna pewna okoliczność - pierwsze dwa tygodnie lipca nie są takim okresem, kiedy byłyby wielkie tłumy i kolejki w regionach turystycznych" - zwrócił uwagę Gut-Mostowy.

Wiceminister zauważył, że osoby, które nie lubią kolejek ani tłoku, mogą już na początku lipca wypoczywać w całej Polsce, a "podstawowym argumentem za rozłożeniem terminu wakacji jest to, by poprawić komfort wypoczynku". Przyznał zarazem, że z punktu widzenia branży turystycznej "wydłużenie wakacji byłoby korzystne".

"Rok szkolny zaczynałby się w niektórych regionach dwa tygodnie później. Wiele rodzin kalendarz roczny miałoby całkowicie inaczej zaplanowany" - zastrzegł Gut-Mostowy.

Pieniądze to nie wszystko. Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.