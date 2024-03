Zmiana czasu na letni 2024. Co z rozkładem pociągów PKP?

Biedronka czynna do 23:00 i dłużej! Godziny otwarcia na Wielkanoc

W nocy z 30 na 31 marca 2024 roku nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Przestawiamy nocą zegarki z godziny 2 na 3. Co w tym czasie będzie się działo z pociągami? Jak podaje PKP Intercity, w tym czasie w trasie będzie 13 pociągów PKP Intercity, które dotrą do stacji docelowej zgodnie z założoną w rozkładzie godziną. W tym roku termin zmiany czasu na letni pokrywa się ze Świętami Wielkanocnymi. Pasażerowie 13 pociągów narodowego przewoźnika rozpoczną podróż według czasu zimowego, a zakończą według czasu letniego, docierając do miejsca docelowego zgodnie z godziną podaną na bilecie. Na przykład pociąg IC 81170/1 UZNAM – relacji Świnoujście - Warszawa Wschodnia przyjedzie na stację Nowy Tomyśl o godzinie 1:56 czasu zimowego, a po krótkim postoju wyjedzie z niej o 3:01 czasu letniego.

Poniżej lista składów, które kursują w noc przejściową:

IC 18170/1 UZNAM – rel. Warszawa Wschodnia – Świnoujście; przyjazd na stację Poznań Główny o 1:38 czasu zimowego, odjazd o 3:01 czasu letniego;

IC 81170/1 UZNAM – rel. Świnoujście - Warszawa Wschodnia; przyjazd na stację Nowy Tomyśl o 1:56 czasu zimowego, odjazd o 3:01 czasu letniego;

TLK ROZEWIE 35172/3 – rel. Kraków Główny – Gdynia Głowna; wyjazd ze stacji Poznań Główny o 1:53 czasu zimowego , przyjazd na stację Gniezno o 3:20 czasu letniego;

TLK 53172/3 ROZEWIE – rel. Gdynia Główna - Kraków Główny; wyjazd ze stacji Gniezno o 1:49 czasu zimowego, przyjazd na stację Poznań Główny o 3:25 czasu letniego;

TLK 38170/1 USTRONIE - rel. Kraków Główny – Kołobrzeg; przyjazd na stację Warszawa Wschodnia o 1:41 czasu zimowego, odjazd o 3:03 czasu letniego;

TLK 83170/1 USTRONIE – rel. Kołobrzeg - Kraków Główny; wyjazd ze stacji Działdowo o 1:59 czasu zimowego, przyjazd na stację Mława o 3:10 czasu letniego;

TLK 16170/1 KARKONOSZE – rel. Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra; wyjazd ze stacji Zabrze o 1:59 czasu zimowego, przyjazd na stację Gliwice 3:06 czasu letniego;

TLK 61170/1 KARKONOSZE – rel. Jelenia Góra - Warszawa Wschodnia; wyjazd ze stacji Strzelce Opolskie o 1:34 czasu zimowego, przyjazd na stację Gliwice o 3:02 czasu letniego;

TLK 35170/1 KARPATY – rel. Zakopane - Gdynia Główna; wyjazd ze stacji Częstochowa o 1:56 czasu zimowego, przyjazd na stację Radomsko o 3:21 czasu letniego;

TLK 53170/1 KARPATY – rel. Gdynia Główna – Zakopane; wyjazd ze stacji Częstochowa o 1:55 czasu zimowego, przyjazd na stację Koniecpol o 3:25 czasu letniego;

IC 38172/3 PRZEMYŚLANIN – rel. Przemyśl Główny – Świnoujście; wyjazd ze stacji Gliwice o 23:55 czasu zimowego, przyjazd na stację Wrocław Główny o 3:42 czasu letniego;

IC 83172/3 PRZEMYŚLANIN – rel. Świnoujście - Przemyśl Główny; wyjazd ze stacji Wrocław Główny o 1:15 czasu zimowego, przyjazd do stacji Gliwice o 4:57 czasu letniego;

Pociąg międzynarodowy, dla którego zmiana czasu nastąpi poza granicami Polski to 41010/1 CHOPIN – relacji Bohumin – Warszawa Wschodnia; przyjazd na stację Zebrzydowice o 4:31 czasu letniego, odjazd o 4:36 czasu letniego (30 minut później niż w pozostałe dni).

