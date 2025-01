Autor:

Dodatek dla seniora 500 plus. Komu przysługuje świadczenie?

Podniesienie progu dochodowego oznacza, że prawo do świadczenia mogą stracić osoby, których łączna wysokość emerytur i rent przekroczy nowy próg dochodowy. Seniorzy z zasadniczą emeryturą wyższą niż 2583,36 zł brutto, mogą stracić 500 plus dla seniora w tym roku.

Wniosek o 500 plus dla seniora należy złożyć ZUS lub KRUS. Pismo musimy uzupełnić o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie zaliczające do I grupy inwalidzkiej. Dokumentów tych nie musi dostarczać osoba, która ma ponad 75 lat i pobiera zasiłek pielęgnacyjny.

Świadczeniobiorcami mogą zostać osoby, które:

ukończyły 18 lat

są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona mi.in. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

brak świadczeń finansowanych z publicznych środków lub warunek, by ich suma nie przekraczała określonej kwoty

mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce.

Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

ZUS przypomina, że jeśli nie masz orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz – jeśli posiadasz – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.: kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Można też dołączyć także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak podkreśla ZUS świadczeniobiorca ma obowiązek powiadomić o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego lub na jego wysokość.