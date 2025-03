Brzoska i Tusk chcą zmniejszyć kolejki do lekarzy. Powstanie nowy system?

Przyjęto nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. wydłuża przedłużenie stosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, zgodnie z którym to nabywca, a nie sprzedawca jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Rozwiązanie będzie dotyczyć gazu, energii elektrycznej oraz usług związanych z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – do 31 grudnia 2026 roku.

Nowe przepisy wprowadzają także zawieszenie na 18 miesięcy poboru akcyzy od samochodów osobowych, które są rejestrowane profesjonalnie w Polsce w celu wykonywania jazd testowych, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Chodzi o samochody, które będą przedmiotem badań naukowych lub prac testowych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Ustawa wprowadza także instytucję zwrotu akcyzy od samochodów osobowych, zarejestrowanych czasowo w Polsce, w celu ich wywozu z kraju.

Opodatkowane akcyzą są m.in. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zrezygnowano z dodatkowych obowiązków wobec kas fiskalnych

W ustawie znalazły się zapisy znoszące obowiązek integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi.

Utrzymano natomiast raportowanie danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych.

- Wprowadzenie tego obowiązku (Polski Ład) zostało odroczone do końca 2024 r. Z uwagi na napływające sygnały z rynku o braku dostępności terminali płatniczych pozwalających na integrację z kasami rejestrującymi oraz fakt, że wprowadzony w okresie przejściowym obowiązek raportowania danych przez agentów rozliczeniowych spełnia założony cel uszczelniający, zasadne jest zaniechanie tego wymogu – uzasadnia cytowana przez prawo.pl wypowiedź Ministerstwa Finansów.

