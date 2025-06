Zmiany dla kierowców od 27 czerwca! Tego nie zobaczysz na drogach w wakacje, ale są haczyki

Zakaz wyjazdu ciężarówek na drogi w wakacyjne weekendy! Są jednak liczne wyjątki

Od 27 czerwca w życie wchodzi zakaz ruchu dla ciężarówek w weekendy (i w wyznaczonych godzinach), który będzie obowiązywał do 31 sierpnia 2025 roku. Dotyczy pojazdów o DMC powyżej 12 ton i będzie obowiązywał w następujących godzinach:

Piątek , od godziny 18:00 do 22:00

, od godziny 18:00 do 22:00 Sobota , od godziny 8:00 do 14:00

, od godziny 8:00 do 14:00 Niedziela, od godziny 8:00 do 22:00.

To jednak nie koniec skomplikowania przepisów! Zakaz ruchu nie będzie obejmował autobusów i ciężarówek przewożących artykuły szybko psujące się, paliwa, żywe zwierzęta, czy lekarstwa i środki medyczne (pełna lista wyłączeń jest określona w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury). Ponadto przepisy nie dotyczą pojazdów, które wracają z zagranicy celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, które mają siedzibę na terytorium Polski; pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami i godzinami obowiązywania zakazu, ale w odległości do 50 kilometrów od miejsca przekroczenia granicy i pojazdów oczekujących na wyjazd z terytorium Polski.

Wyjątki dotyczą także pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, oraz zajmujących się usuwaniu skutków klęsk żywiołowych czy awarii.

Kierowcy, który złamią przepisy o zakazu ruchu w weekendy muszą liczyć się z mandatami wysokości od 200 do 500 zł, a przewoźnik może otrzymać karę wysokości 2000 zł.

Wyprzedzania ciężarówek na drogach ekspresowych. W wakacje będzie zdarzać się to rzadziej

Zakaz ruchu dotyczy ciężarówek, a to oznacza, że wielu kierowców nie zobaczy na drogach "wyścigów słoni", czyli wyprzedzania ciężarówek. Co ciekawe zakaz wyprzedzania ciężarówek (pojazdów o masie całkowitej od 3,5t do 12t, oraz o masie całkowitej powyżej 12t i zespołu pojazdów o długości ponad 7 metrów) na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku obowiązuje od 1 lipca 2023 roku.

Mimo to kierowcy skarżą się na nagminne łamanie tych przepisów, stąd wakacyjny zakaz może być dla kierowców wielu osobówek znaczną ulgą.

Kierowcy ciężarówek ignorują zakaz wyprzedzania Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.